Грецкие орехи помогают обеспечить здоровое старение

Давно известно, что грецкие орехи способствуют улучшению состояния здоровья, помогают бороться с лишним весом, поддержанию здоровья мозга и сердечно-сосудистой системы. Все эти полезные свойства способны обеспечить здоровое старение.Почти все виды орехов способствуют улучшению состояния здоровья человека. Однако специалисты выделяют грецкие орехи и называют их суперпродуктом, который имеет намного больше полезных свойств.Группа ученых провела исследование с целью оценить употребление орехов пожилыми женщинами. Они располагали данными о порядка 34 тысячах добровольцев в возрасте от 50 до 60 лет. Женщин спрашивали об их рационе питания, диете, физическом здоровье и состоянии памяти. Также добровольцы подверглись обследованию на определение наличия хронических заболеваний. Наблюдения за добровольцами и их здоровьем проводились в течение 4 лет.Испытуемые, не имеющие нарушений психического здоровья и хронических заболеваний, были отнесены в категорию «здоровых». К концу эксперимента их количество составило 16%.Изначально ученым удалось выделить арахис и грецкие орехи, как наилучшие продукты для поддержания здоровья. После проведения анализа и учета переменных наиболее полезными оказались грецкие орехи.Специалисты считают, что высокое содержание омега-3 жирных кислот обеспечивает высокий уровень здорового старения человека. Эти кислоты останавливают воспалительные процессы и замедляют процессы старения.В результате исследования ученые выяснили, что регулярное употребление орехов способствует улучшению состояния здоровья и обеспечивает здоровое старение, к тому же замедляет его процессы. Также орехи улучшают память и препятствуют развитию деменции и болезни Альцгеймера.