Грецкие орехи помогают обеспечить здоровое старение
Почти все виды орехов способствуют улучшению состояния здоровья человека. Однако специалисты выделяют грецкие орехи и называют их суперпродуктом, который имеет намного больше полезных свойств.
Группа ученых провела исследование с целью оценить употребление орехов пожилыми женщинами. Они располагали данными о порядка 34 тысячах добровольцев в возрасте от 50 до 60 лет. Женщин спрашивали об их рационе питания, диете, физическом здоровье и состоянии памяти. Также добровольцы подверглись обследованию на определение наличия хронических заболеваний. Наблюдения за добровольцами и их здоровьем проводились в течение 4 лет.
Испытуемые, не имеющие нарушений психического здоровья и хронических заболеваний, были отнесены в категорию «здоровых». К концу эксперимента их количество составило 16%.
Изначально ученым удалось выделить арахис и грецкие орехи, как наилучшие продукты для поддержания здоровья. После проведения анализа и учета переменных наиболее полезными оказались грецкие орехи.
Специалисты считают, что высокое содержание омега-3 жирных кислот обеспечивает высокий уровень здорового старения человека. Эти кислоты останавливают воспалительные процессы и замедляют процессы старения.
В результате исследования ученые выяснили, что регулярное употребление орехов способствует улучшению состояния здоровья и обеспечивает здоровое старение, к тому же замедляет его процессы. Также орехи улучшают память и препятствуют развитию деменции и болезни Альцгеймера.
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