В России резко увеличился спрос на вакцины

Свежая статистика показывает, что за прошлую неделю спрос на вакцинацию в нашей стране увеличился более чем на 126%. Теперь каждый день проводится по 272 тысячи прививок.Ещё пару недель тому назад уровень вакцинации в России был настолько низким, что до обретения коллективного иммунитета при такой скорости предстояло ждать полтора года. Но теперь в целом ряде регионов ввели неотложные меры для стимулирования вакцинации. Где-то её проводят в обязательном порядке, а где-то вроде Москвы активно используют дополнительную мотивацию вроде розыгрышей квартир и выдачи ценных подарков. К примеру, сейчас москвичи старше 65 лет могут получить за вакцинацию комплект из медицинских и косметических продуктов, либо его денежную стоимость в эквиваленте 10 000 руб. Это уже привело к тому, что спрос на вакцины в столице вырос.Сейчас при нынешних темпах вакцинации для того, чтобы охватить прививками 60% взрослого населения, потребуется 65 дней. В настоящее время 51,3 млн граждан России привиты хотя бы одним компонентом, а 47,3 млн полностью привиты. Это 40% взрослого населения. Лидером по уровню охвата населения вакцинами по-прежнему остаётся Чечня - более 70% взрослого населения здесь уже получили прививки. Такого соотношения нет ни в одном другом регионе. На второе место выходит Чукотский автономный округ, где вакцинировано более 65% взрослого населения. В Москве эта цифра плавно приближается к 50%, а в Московской области к 60%. Хуже дела обстоят в Ставропольском крае (34%), в Приморском крае, где вакцинировано всего 29,7%. Ну а самая низкая отметка вакцинации в Дагестане. Здесь привито всего 21,3% от взрослого населения или 15,3% от всего населения.Вакцинация - один из самых надёжных способов защитить себя от заболевания коронавирусом в тяжелой форме. Также прививки намного снижают и риск смерти, который сокращается до 0,1%.