Несправедливое распределение вакцин выйдет человечеству боком

Жадность некоторых богатых стран, которые скупают гораздо больше вакцин, чем им нужно, приведет к продолжению пандемии. Распространяющийся бесконтрольно в бедных странах вирус будет продолжать мутировать.Около года тому назад богатые страны выделили десятки миллиардов долларов для того, чтобы закупить как можно больше вакцин. Некоторые государства приобретали этих прививок в два-три раза больше, чем им требовалось для вакцинации всего населения поголовно. Скупка вакцин про запас привела к тому, что сейчас на рынке ощущается острая нехватка этих защитных препаратов. А значит, в странах бедных незначительное количество населения получило прививки.Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что подобного рода неравенство в распределении вакцин выйдет богатым государствам боком. Напрасно они надеются на то, что если привьют всех своих граждан, то тем самым покончат с пандемией. В бедных странах вирус распространяется бесконтрольно, он мутирует, а эти мутации взламывают получаемую с вакцинами защиту, что уже показала история Дельта-штамма. К примеру, поразивший весь мир скоростью всеобщей вакцинации Израиль, который за короткий срок привил более 80% населения, из-за Дельта-штамма стал чемпионом мира по заражениям.В этой связи жадность в скупке вакцин абсолютно нелогична. Человечество должно в адекватной мере распределять среди всех людей эти препараты именно для того, чтобы вирус перестал мутировать. Ведь ещё одна мутация может покончить с той защитой, которую человечество получает от всех ныне существующих вакцин, и они просто станут бесполезны.