Большинство россиян против принудительной вакцинации

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Лишь 23% россиян, который прошли через опрос портала Superjob, выступают за обязательную вакцинацию представителей всех профессий. А это значит, что идея принудительных прививок в нашей стране обществом не поддерживается.В опросе приняли участие 1 600 граждан страны старше 18 лет, проживающих во всех федеральных округах. Он проводился с 11 по 14 октября, его авторы попросили респондентов ответить на вопрос о том, представители каких профессий должны проходить через принудительную вакцинацию. Большинство полагает, что таковыми должны быть медики. Однако «большинство» здесь понятие условное, за это высказались всего 16% опрошенных.13% поддерживают принудительную вакцинацию представителей сферы услуг, 10% - за прививки для педагогов, 9% - за госслужащих, а 4% - за охват обязательными вакцинами индустрии общепита. Наконец, только 2% полагают, что в обязательном порядке нужно прививать стражей порядка, а также водителей автобусов и троллейбусов и таксистов.В целом, только 23% участников опроса полагают, что в стране должна быть обязательная вакцинация представителей всех профессий. За неё выступают 20% женщин и 26% мужчин. 30% участников опроса категорически против обязательных прививок. И здесь пропорции обратная - 32% женщин и 29% мужчин. Пока что Россия очень слабо охвачена прививками, из-за чего уровень смертности продолжает сохраняться на рекордных показателях. По соотношению количества заболевающих и умирающих в сутки Россия уже много месяцев подряд на первом месте в мире.