Учёные считают, что из рациона стоит исключить пудинг и кукурузные хлопья

Американские специалисты разработали "пищевой компас". В него вошли порядка 8000 продуктов, напитков и готовых блюд. Данная разработка показывает от каких продуктов следует отказаться, а какие наоборот включить в свой рацион.Шкала Food Compass оценивает различные продукты питания по 100-балльной шкале. Таким образом человек сможет лучше следить за своим рационом питания и подобрать для себя продукты, которые не навредят здоровью.Согласно рекомендациям, стоит избегать продукты, оценка которых ниже 70 баллов. Особенно это следует учесть людям в возрасте от 30 до 70 лет. Продукты, балл которых составляет 30 и менее и вовсе стоит полностью исключить из рациона питания.Лучшими продуктами назвали: овощное карри, салат из тунца, соленый миндаль, сырую малину и лёгкий майонез. Эти продукты имеют в составе совсем немного вредных жиров, а также большое количество полезных для организма человека минералов и витаминов.Худшими стали: пудинги, супы быстрого приготовления, чизбургеры, мясные пиццы и кукурузные хлопья. Эти продукты способны нанести непоправимый ущерб общему состоянию здоровья, сердечно-сосудистой системе. Помимо этого они увеличивают риск развития ожирения.Также отмечается, что лапша быстрого приготовления и вовсе набрала только 1 балл. А свежие фрукты и ягоды в свою очередь имеют оценку 99-100 баллов.Из мясных продуктов наиболее высокую отметку имеют морепродукты - 67 баллов. Курица получила всего 42 баллов. Говядина заняла самую низкую позицию, набрав всего 24,9 балла.