Как любовь превращается в психическое расстройство

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Если сильные чувства к своему партнеру превратились в навязчивые идеи, а справиться с вечной тревогой помогают только ритуалы, в том числе очень странные, возможно, вам стоит обратиться за помощью, считает врач-психотерапевт, психиатр к.м.н. Алексей Прибытков.Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) характеризуется навязчивыми и чаще пугающими мыслями и воспоминаниями (обсессии), от которых человек пытается избавиться с помощью повторяющихся действий и (компульсии). Например, навязчивый страх заболеть сопровождается постоянным мытьем рук, уборки или странных ритуалов — перекреститься, когда мимо едет «скорая». По разным оценкам ОКР страдают 1-3% населения. Примерно в трети случаев это расстройство вызвано серьезными стрессами в жизни.Сфера любовных взаимоотношений — одна из самых сложных, поэтому нередко она становится мишенью для ОКР. Так, подспудный страх допустить ошибку и тем самым положить конец роману, может стать навязчивым даже у человека с устойчивой психикой.Сомнения в романтических отношениях — наиболее частое проявление обсессий. Обычно присутствуют сомнения «мой партнер любит меня недостаточно сильно», но может быть и обратный вариант: «достаточно ли искренни мои чувства». Нередко это приводит к прерыванию отношений или «перебиранию» партнеров в поисках «тех самых» отношений.Сомнения по поводу чувств партнера могут выглядеть как ревность, но на самом деле за ними стоит не желание обладания, а неуверенность в том, что тебя любят. Даже если для таких мыслей нет никаких оснований, они постоянно всплывают в голове и мешают строить отношения, объяснил врач.По словам Алексея Прибыткова, компульсивные ритуалы в подобных случаях часто выражаются в постоянных вопросах: «ты правда меня любишь?», «ты уверен в своих чувствах?», «мы точно будем вместе?». Кроме того, человек постоянно анализирует поступки своего партнера в поисках доказательств искренности его чувств, например, как часто он пишет и проявляет ли внимание еще к кому-либо.Все это обретает мучительный характер, часами присутствует в голове.Врач отметил, что это далеко не все проявления «любовного» варианта — ОКР. Если вы страдаете от навязчивых мыслей, пытаетесь их заглушить странными ритуалами (например, сосредоточенным перешагиванием трещин в асфальте — прим. МедПортала) — это повод обратиться к специалисту.