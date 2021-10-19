Вредные женские привычки, из-за которых выпадают волосы

Привычки, от которых лучше избавиться, чтобы сохранить волосы.Выпадение волос часто связывают с гормональной перестройкой, наследственностью и недостаточным количеством витаминов из-за несбалансированного питания и неправильный образ жизни. Но на этом список не заканчивается.Иногда причина выпадения волос на поверхности, однако через наши привычки и предубеждения, мы игнорируем их. Чтобы не усугублять ситуацию, прислушайтесь к нашим советам и старайтесь эти действия.Вы используете слишком большое количество шампуняДа, это тот случай, когда больше – не значит лучше. Избыточное количество шампуня вымывает натуральный кожный жир, который влияет на блеск волос. В результате кожа головы становится сухой, волосяные фолликулы ослабевают, а волосы начинают выпадать.Чтобы избежать этого, используйте при мытье головы не более двух чайных ложек шампуня. Старайтесь уделять больше внимания коже головы, сосредоточивая пену на этой зоне, а не на кончиках. Чтобы не ослабить волосы, выбирайте средства без сульфатов в составе.После мытья заматываете волосы в полотенцеЭта привычка тоже наносит серьезный ущерб волосам. Чтобы предотвратить это, попробуйте заменить полотенце хлопчатобумажной футболкой, а впоследствии – перейдите на шелковый платок. Эти ткани помогут сгладить волос.Агрессивно третье волос после мытьяНе стоит отжимать волосы после мытья. Осуществляя это действие, вы поднимаете чешуйки на поверхность. Как следствие – они становятся пористыми, начинают ломаться и выпадать.Расчесываете мокрые волосыВлажные волосы значительно чувствительнее чем сухие, а значит – стоит относиться к ним бережнее. Существуют даже специальные расчески для мокрых волос, которые следует использовать после нанесения кондиционера.Луковицы мокрых волос достаточно сильно ослаблены. Чешуя под воздействием влаги больше подвергается травмам, а дерганье может привести к ухудшению состояния.Старайтесь расчесывать волосы только перед мытьем головы. Используйте щетку с мягкой щетиной или гребешок с широкими зубьями. Перед тем, как приступить к процедуре, не забывайте нанести спрей, облегчающий процесс. Если вы спешите и вам нужно уложить волосы сразу же после мытья головы подождите хотя бы 10 минут, пока из них сойдет влага.Делаете слишком тугие прическиВысокий пучок, тугой хвост и другие прически, которые напрягают фолликулы – тоже является фактором, провоцирующим выпадение волос.Старайтесь не взимать его слишком туго, носить свободные прически и обязательно распускать волосы на ночь.Если вы заметили, что волосы выпадают слишком сильно, обратитесь к трихологу. Специалист сможет правильно диагностировать проблему и подобрать правильное решение.