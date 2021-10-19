Психолог рассказала, как перейти на ЗОЖ
По словам эксперта, эффективным методом борьбы с вредными привычками, неправильным питанием и малоподвижным образом жизни выступает составление списка мотиваций. В этом перечне человек должен описать бонусы, которые он получит после перехода к ЗОЖу.
«Следует хорошенько обдумать и записать на бумаге все будущие изменения, которые случатся сразу после перехода на ЗОЖ. Лучше, если список будет длинным. Человеку также необходимо четко понимать, что ему потребуется немало усилий, а также вдохновение на этот нелегкий труд, связанный с переходом на здоровый образ жизни», — посоветовала она.
В частности, специалист рекомендует добавить в свой мотивационный лист пункты о красоте тела, энергичности, укреплении иммунитета и улучшение психологического здоровья и продлении срока жизни.
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