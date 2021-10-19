Распаривание ног — простая процедура для оздоровления всего тела
На Востоке считают, что старение дерева начинается с корней, а старение человека начинается с ног, также как и долголетие начинается с ног. Поэтому ногам, особенно состоянию стоп, придается огромное значение.
И называют ноги в Китае «второе сердце». Ведь ноги помогают организму двигать кровь по сосудам, как и сердце.
Если человек мало двигается, то кровообращение в организме ухудшается.
Но как с этим связано распаривание ног?
Давайте подробнее рассмотрим, какие эффекты возникают в организме, если мы парим ноги:
1. Происходит укрепление общего здоровья и иммунитета. На стопах сосредоточено огромное количество биологически активных точек и зон. Воздействие на них горячей воды с лечебными препаратами позволяет активизировать связанные с этими зонами и точками органы и каналы.
2. Усиливается общая энергетика организма. За счет расширения капилляров и других сосудов происходит разблокировка каналов и расчищение заторов движения ци и крови.
3. Регулируется кровяное давление — ведь кровь начинает циркулировать гораздо свободнее, исчезают многие спазмы из-за расширения сосудов
4. Осуществляется профилактика и лечение простудных заболеваний — изгоняется Холод и Ветер из организма.
5. Происходит профилактика и лечение сахарного диабета — активируются все железы внутренней секреции
6. Улучшается мозговое кровообращение — происходит регенерация мелких капилляров. А это и профилактика инсультов.
7. Улучшается состояние кожи на лице и на всем теле за счет улучшения циркуляции ци и крови.
Для того чтобы достичь описанных выше эффектов, нужно знать, как правильно распаривать ноги и какие дополнительные средства помогут сделать это быстрее.
Какие распарки мы помним с детства? Конечно, с горчицей.
Как правильно парить ноги с горчицей.
Горчица обладает разогревающим эффектом, таким образом помогая быстрее выздороветь. Добавляет энергию Ян и изгоняет холодную Ци.
Распаривание ног с горчицей хорошо помогает при:
простуде;
кашле;
боли в горле.
1. Для того, чтобы правильно сделать ванночки с горчицей, нужно нагреть воду до 40 градусов, добавить туда около трех столовых ложек порошка горчицы (из расчета одна столовая ложка горчицы на 1 литр воды).
2. Опустите ноги в ванночку и подержите так минут десять. Потом насухо оботрите ноги и оденьте теплые носки.
Можно добавить в такую ванночку еще и разнообразные лечебные травы.
Во время распаривания тело нагревается, расширяются кровеносные сосуды, в результате чего выводится лишняя жидкость, снижается отек и воспаление.
Как парить ноги в травяной ванночке
Травяное распаривание ног лечебное, и кроме того оно придаст вашей коже и ногам в том числе особую гладкость и привлекательность.
Ванночки из трав помогают при простуде, кашле, бессоннице, натоптышах, трещинах и многих других болезнях и неприятностях.
Настой из ромашки и мелиссы поможет снять отеки ног, избавится от усталости:
заварите по одной столовой ложке трав на литр воды;
держите ноги в тазике около десяти минут, потом их насухо оботрите и оденьте теплые носочки.
Помочь уставшим ногам можно с помощью ванночки из ромашки, липы и меда:
на литр кипяченой воды добавьте по две столовые ложки цветков липы и ромашки, дайте настояться 5 минут;
добавьте столовую ложку меда, хорошо размешайте и распаривайте ноги в течение 20 минут.
Для нормализации кровообращения поможет ванночка из мяты и крапивы.
С помощью ванночки из крапивы, вы сможете избавиться от трещин и мозолей.
Для уменьшения потливости ног поможет отвар из коры дуба, туда же можно добавить чабрец и экстракты хвои.
Смягчить кожу на ногах поможет распаривание с добавлением листа рябины, горькой полыни и цветов календулы:
Надо в стакан кипятка добавить по одной ложке трав и настоять около десяти минут.
Распаривающие ванночки из аира помогут снять усталость ног.
При простуде помогут ванночки из настоя ромашки и календулы.
Распаривание ног содой
Сода имеет массу полезных свойств. Распаривание ног содой очень эффективное средство, которое помогает избавиться от натоптышей, бороться с грибком, потливостью, смягчить кожу. Сода способствует заживлению трещин, имеет антисептические и противовоспалительные свойства:
Распаривать ноги в теплом содовом растворе нужно около 15 минут.
После чего почистить пятки пемзой, сполоснуть и вытереть насухо.
Нанесите на ноги смягчающий крем или мазь, сверху оденьте носочки.
Удобнее делать такую процедуру на ночь.
В ванночки с содой можно добавлять эфирные масла лаванды, ромашки, лимона, апельсина -они помогут размягчить грубую кожу ног, заживить трещинки.
Любые распаривания противопоказаны при:
тромбофлебите;
серьезных сердечно-сосудистых заболеваниях;
гипертонии;
высокой температуре;
склонности к кровотечениям;
беременности.
Китайские распарки для ног
Настоящее наслаждение доставит вам применение для распаривания ног специальных китайских сборов трав-сокровищ императорской династии Китая, особенно с последующим массажем Гуаша стоп.
Напомню, что на стопе много рефлексогенных зон и биологически активных точек. Воздействие на них оказывает оздоравливающее воздействие на связанные с этими зонами и точками органы и каналы.
До недавнего времени рецепты китайских травяных настоев для распаривания ног да и практики гуаша держались в строжайшей тайне.
Тибетские травы также очень эффективно действуют при распаривании ног.
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