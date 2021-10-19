Распаривание ног — простая процедура для оздоровления всего тела

Если вы были в Китае, то знаете, что на каждом углу вам предложат сделать массаж ног с предварительным распариванием. Считается, что этот метод лечения и профилактики является одним из самых эффективных в китайской медицине.На Востоке считают, что старение дерева начинается с корней, а старение человека начинается с ног, также как и долголетие начинается с ног. Поэтому ногам, особенно состоянию стоп, придается огромное значение.И называют ноги в Китае «второе сердце». Ведь ноги помогают организму двигать кровь по сосудам, как и сердце.Если человек мало двигается, то кровообращение в организме ухудшается.Но как с этим связано распаривание ног?Давайте подробнее рассмотрим, какие эффекты возникают в организме, если мы парим ноги:1. Происходит укрепление общего здоровья и иммунитета. На стопах сосредоточено огромное количество биологически активных точек и зон. Воздействие на них горячей воды с лечебными препаратами позволяет активизировать связанные с этими зонами и точками органы и каналы.2. Усиливается общая энергетика организма. За счет расширения капилляров и других сосудов происходит разблокировка каналов и расчищение заторов движения ци и крови.3. Регулируется кровяное давление — ведь кровь начинает циркулировать гораздо свободнее, исчезают многие спазмы из-за расширения сосудов4. Осуществляется профилактика и лечение простудных заболеваний — изгоняется Холод и Ветер из организма.5. Происходит профилактика и лечение сахарного диабета — активируются все железы внутренней секреции6. Улучшается мозговое кровообращение — происходит регенерация мелких капилляров. А это и профилактика инсультов.7. Улучшается состояние кожи на лице и на всем теле за счет улучшения циркуляции ци и крови.Для того чтобы достичь описанных выше эффектов, нужно знать, как правильно распаривать ноги и какие дополнительные средства помогут сделать это быстрее.Какие распарки мы помним с детства? Конечно, с горчицей.Как правильно парить ноги с горчицей.Горчица обладает разогревающим эффектом, таким образом помогая быстрее выздороветь. Добавляет энергию Ян и изгоняет холодную Ци.Распаривание ног с горчицей хорошо помогает при:простуде;кашле;боли в горле.1. Для того, чтобы правильно сделать ванночки с горчицей, нужно нагреть воду до 40 градусов, добавить туда около трех столовых ложек порошка горчицы (из расчета одна столовая ложка горчицы на 1 литр воды).2. Опустите ноги в ванночку и подержите так минут десять. Потом насухо оботрите ноги и оденьте теплые носки.Можно добавить в такую ванночку еще и разнообразные лечебные травы.Во время распаривания тело нагревается, расширяются кровеносные сосуды, в результате чего выводится лишняя жидкость, снижается отек и воспаление.Как парить ноги в травяной ванночкеТравяное распаривание ног лечебное, и кроме того оно придаст вашей коже и ногам в том числе особую гладкость и привлекательность.Ванночки из трав помогают при простуде, кашле, бессоннице, натоптышах, трещинах и многих других болезнях и неприятностях.Настой из ромашки и мелиссы поможет снять отеки ног, избавится от усталости:заварите по одной столовой ложке трав на литр воды;держите ноги в тазике около десяти минут, потом их насухо оботрите и оденьте теплые носочки.Помочь уставшим ногам можно с помощью ванночки из ромашки, липы и меда:на литр кипяченой воды добавьте по две столовые ложки цветков липы и ромашки, дайте настояться 5 минут;добавьте столовую ложку меда, хорошо размешайте и распаривайте ноги в течение 20 минут.Для нормализации кровообращения поможет ванночка из мяты и крапивы.С помощью ванночки из крапивы, вы сможете избавиться от трещин и мозолей.Для уменьшения потливости ног поможет отвар из коры дуба, туда же можно добавить чабрец и экстракты хвои.Смягчить кожу на ногах поможет распаривание с добавлением листа рябины, горькой полыни и цветов календулы:Надо в стакан кипятка добавить по одной ложке трав и настоять около десяти минут.Распаривающие ванночки из аира помогут снять усталость ног.При простуде помогут ванночки из настоя ромашки и календулы.Распаривание ног содойСода имеет массу полезных свойств. Распаривание ног содой очень эффективное средство, которое помогает избавиться от натоптышей, бороться с грибком, потливостью, смягчить кожу. Сода способствует заживлению трещин, имеет антисептические и противовоспалительные свойства:Распаривать ноги в теплом содовом растворе нужно около 15 минут.После чего почистить пятки пемзой, сполоснуть и вытереть насухо.Нанесите на ноги смягчающий крем или мазь, сверху оденьте носочки.Удобнее делать такую процедуру на ночь.В ванночки с содой можно добавлять эфирные масла лаванды, ромашки, лимона, апельсина -они помогут размягчить грубую кожу ног, заживить трещинки.Любые распаривания противопоказаны при:тромбофлебите;серьезных сердечно-сосудистых заболеваниях;гипертонии;высокой температуре;склонности к кровотечениям;беременности.Китайские распарки для ногНастоящее наслаждение доставит вам применение для распаривания ног специальных китайских сборов трав-сокровищ императорской династии Китая, особенно с последующим массажем Гуаша стоп.Напомню, что на стопе много рефлексогенных зон и биологически активных точек. Воздействие на них оказывает оздоравливающее воздействие на связанные с этими зонами и точками органы и каналы.До недавнего времени рецепты китайских травяных настоев для распаривания ног да и практики гуаша держались в строжайшей тайне.Тибетские травы также очень эффективно действуют при распаривании ног.