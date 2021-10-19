Названа норма шагов для молодых людей и пенсионеров

Важно двигаться хотя бы в меру своих возможностей.Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.«Если молодой человек делает меньше 10 тыс. шагов, пожилой — меньше 6–7 тыс., а преклонного возраста — меньше 5 тыс. шагов, то его сердечно-сосудистая система ослабевает, чем бы он не занимался, всё это несравнимо с ходьбой пешком по пересеченной местности», — отметил профессор кафедры геронтологии и гериатрии МГМСУ Юрий Конев.С этим мнением согласился и вице-президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Николай Кононов. Он также отметил, что если человек в течение трех минут передвигается пешком, происходит снижение кровяного давления. При пятиминутной прогулке повышается настроение, при 10-минутной — улучшается творческое мышление.