Японские ученые доказали негативное влияние табачного дыма на глаза человека

В научном журнале Scientific Reports опубликовано исследование, проведенное японскими учеными. Они смогли представить еще одно доказательство негативного влияния сигаретного дыма на органы зрения человека.Ученые из Японского фармацевтического университета провели ряд исследований об отрицательном влиянии сигаретного дыма на глаза человека. Им удалось выяснить, что табачный дым повреждает не только сетчатку, глазной нерв и хрусталик, но и роговицу глаз.Автор исследований Ватару Оцу утверждает, что у активных курильщиков часто развивается синдром сухого глаза. В этом случае происходит покраснение глаз, их обезвоживание и сокращается защитная функция. Во время контакта эпителия роговицы с табачным дымом происходит накопление ионов железа на роговице, что убивает клетки эпителия.В лабораторных условиях ученые воздействовали на культуру клеток сигаретным дымом. Через сутки у большей части клеток была повреждена мембрана, скопилось большое количество ионов железа в тканях и нарушен процесс клеточного деления.В результате исследований было выяснено, что пассивные курильщики страдают не меньше активных. В целях защиты роговицы глаза в условиях табачного дыма, ученые обнаружили химическое вещество, которое препятствует накоплению железа на роговице. Это способствует защите органов зрения.