Ранние симптомы инсульта, о которых должен знать каждый

Симптомы, которые важно вовремя заметить.Инсульт часто сигнализирует о себе, когда становится уже поздно. Но есть несколько ранних симптомов, которые могут предупредить о развитии этого опасного заболевания.Онемение лица, проблемы с речьюСогласно исследованию, опубликованному в журнале Neurology, многие пациенты, которые столкнулись с ишемическим инсультом (недостаток кислорода в мозге), испытывают мини-инсульт. Его симптомы могут возникать за семь дней до полного инсульта и признаки у них похожие.Это онемение или слабость лица, руки или ноги (особенно на одной стороне тела) трудности с фокусировкой и разговором, ухудшение зрения на один или оба глаза. При появлении этих признаков нужно срочно обратиться к врачу.Потеря равновесия во время ходьбыЕсли вы заметили, что неуверенно стоите на ногах, особенно, если это происходит внезапно, следует немедленно обратиться к врачу.Проблема с балансом может быть не только признаком полномасштабного инсульта, но и мини-инсульта, который прогнозирует появление полноценного.Внезапная головная боль, онемение или покалываниеПо словам экспертов, признаки инсульта часто появляются внезапно, но это не значит, что у вас не будет времени действовать. За несколько дней до серьезного инсульта люди могут столкнуться с сильной головной болью, чувством онемения или покалывания. Исследование, опубликованное в Handbook of Clinical Neurology, показало, что до 65 процентов людей, перенесших инсульт, испытывали головную боль за несколько дней до события.