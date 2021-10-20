10 полезных продуктов осени

Распространено мнение, что осенью на рынках особо делать нечего. Летние фрукты и овощи распрощались с нами до следующего сезона, а их заменители можно приобрести в любом супермаркете. Это совсем не так.Осень — удивительная пора. На рынках появляются сезонные овощи, фрукты и ягоды, которые ничуть не уступают по вкусу и полезным свойствам летним плодам. Осенние продукты отличаются особым характером: они не только вкусные, но и уютные, а еще имеют оригинальный и запоминающийся вкус.Как сообщает health info, эксперты рассказали, что покупать на рынке прямо сейчас, чтобы ваша осень была вкусной, полезной и питательной. Вооружитесь нашей подборкой продуктов и отправляйтесь за покупками!ГрибыГрибы — это одни из главных фаворитов осени. Подосиновики, лисички, опята, грузи, белые грибы — о таком выборе мечтает каждый гурман. Из грибов можно готовить изысканные блюда, а еще сушить и мариновать их.Старайтесь покупать грибы на рынках и в супермаркетах, а не у индивидуальных предпринимателей-торговцев где-то на трассе. Так вы можете быть уверены в качестве продукта.КлюкваОсень — это время сезонных ягод. На смену малине и клубнике пришла не менее вкусная и очень полезная клюква. Ее можно есть в свежем виде, а также готовить варенья, джемы и напитки.Клюква заряжает организм витаминами и минералами. Осенняя ягода укрепляет иммунитет, повышает защитные силы организма и не оставляет простудным и инфекционным заболеваниям ни малейшего шанса.БрусникаЕще одна популярная осенняя ягода — брусника. По своему чудо-составу она ничуть не уступает клюкве. В бруснике содержатся витамины А, Е, С, калий, кальций, магний, фосфор, глюкоза, фруктоза, сахароза.Готовьте из брусники варенье, морс и ешьте в свежем виде. Заряд витаминов, бодрости и хорошего настроения вам гарантирован. Не забудьте заморозить ягоду на зиму — под действием холодных температур в бруснике сохраняются все важные вещества.ТыкваБесспорный хит осеннего сезона — это тыква. Оранжевая красавица стабильно радует гурманов своим потрясающим вкусом, многообразием вариантов ее использования и полезным составом.Тыква богата витаминами группы В, А, С, пектинами, клетчаткой. Она благоприятно влияет на пищеварительную систему, сердце и сосуды, нервную систему. Из осеннего овоща получаются потрясающие рагу, пироги, десерты, салаты и гарниры. Обязательно попробуйте!ХурмаНа прилавках уже появляется первая хурма. Выбирать фрукт необходимо с большим вниманием, так как велик риск купить плоды, которые заметно вяжут. Идеальная хурма отличается ярким цветом. Если плоды бледноваты, то есть вероятность, что фрукт еще не успел дозреть.Хурма богата витаминами группы В, С, РР, Е, А, магнием, калием, фосфором, йодом, железом. Фрукт позитивно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта, почек, печени и сердца.ГрушиОсень — это время груш. Их состав действительно впечатляет. В грушах содержатся пектин, фолиевая кислота, бета-каротин, витамины А, группы В, С, Е, К, Н и РР. В грушах также высоко содержание ценных минералов, среди которых калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, сера, йод, фтор, фосфор и натрий.Кстати, груши помогают справиться с осенней хандрой. В их составе содержатся натуральные вещества, которые обладают схожим действием с антидепрессантами.СливыОсенью в вашем рационе обязательно должны появится сливы. Сочные, сладковатые с приятной кислинкой, сытные и полезные — сливы укрепляют иммунитет, повышают защитные силы и мягко очищают организм от шлаков и токсинов, благодаря слабительному эффекту.Важно: сливы следует есть отдельно от других продуктов питания. Пусть это будет самостоятельное блюдо — к примеру, перекус между обедом и ужином.ГранатВаш осенний рацион будет неполным, если вы забыли включить в него гранат. Сочный и сложный фрукт благоприятно влияет на здоровье сердца и сосудов. Кардиологи в обязательном порядке советуют пациентам налегать на яркий фрукт. Хорош он и для профилактики заболеваний. Гранат также прекрасно укрепляет иммунитет и помогает организму противостоять вирусам и инфекциям.ИнжирОсень — сезон инжира. Плоды благоприятно влияют на работу пищеварительной системы и укрепляют иммунитет. Инжир можно смело засушить на зиму — он, вне всяких сомнений, еще не раз вас выручит.Инжир помогает бороться c вирусными и инфекционными заболеваниями. Если вас одолел кашель, который не хочет проходить, то налегайте на напиток на основе инжира и несколько раз в день ешьте свежие или сушеные ягоды.ВиноградПродолжается сезон винограда. В середине осени он набирает всю свою сладость. Так что смело покупайте и экспериментируйте. Каждый сорт без исключения порадует вас оригинальными нотками и изысканными гастрономическими оттенками.При выборе винограда обратите внимание на внешний вид его ягод: на них не должно быть вмятин и потемнений.