Страх смерти - лучшая мотивация для занятий спортом

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Исследование показало, что лучшей мотивацией для физических нагрузок является внушение людям мысли о том, что без спорта они умрут. Именно страх перед уходом из жизни и тяжёлыми болезнями может побуждать даже самых ленивых людей заниматься.Хорошо известно, что для крепкого здоровья нам требуется комбинация из правильного питания, адекватного отдыха и физических нагрузок. Это очень простой рецепт, но многие люди не соблюдают даже его. Особенно это касается спорта. От физических нагрузок большинство отказывается под предлогом нехватки времени или просто из-за лени. Многим требуется мотивация для того, чтобы посещать спортзал или хотя бы выходить на улицу для пробежек. Именно эффективность разного рода мотиваций и оценили исследователи.Оказалось, что внушение людям страха смерти и тяжелых болезней является лучшим видом мотивации для начала физических нагрузок. Если человеку объясняли очень подробно, какие болезни его ожидают без физической активности, и почему он умрет раньше времени, то такие люди скорее начинали заниматься спортом и демонстрировали очень неплохие результаты. Мрачные прогнозы о болезнях и смерти были более эффективными, чем предупреждения о появлении лишнего веса, плохой физической формы или даже рассказы о том, какие дополнительные нагрузки на налогоплательщиков ложатся в том случае, если граждане чаще болеют.Исследователи из канадского Университета Ватерлоо полагают, что полученные ими результаты могут быть положены в основу разработки более эффективных мобильных приложений для фитнеса. Эти приложения должны побуждать людей к занятиям за счёт предупреждений о крайне негативных последствиях отсутствия физических нагрузок, а не просто веселых напоминаний. Людей нужно пугать для того, чтобы они всерьёз задумались, какой вред наносят организму вредными привычками и отсутствием спорта в жизни.