Обнаружен значительный фактор развития болезни Паркинсона

Моторная кора головного мозга играет заметно большую роль в развитии болезни Паркинсона, чем это считалось ранее. К такому выводу пришли исследователи из США.Учёные и неврологи давно доказали, что при развитии болезни Паркинсона важное значение имеет фактор гибели нейронов и дофамина. Но предметом исследований все еще оставалось то, как именно дофаминергическая модуляция влияет на области мозга, участвующие в контроле произвольных движений. И вот ответ на этот вопрос получили американские исследователи, использовавшие экспериментальную модель развития коварного недуга.Она показала, что потеря дофаминергических центров среднего мозга снижает способность первичных нейронов моторной коры к преобразованию. Результаты этого исследования поддерживают новое направление исследований, затрагивающих изменения в моторной коре и роль этих изменений в развитии болезни Паркинсона. У пациентов с этим недугом аномальная активность моторной коры, которую до последнего времени было сложно объяснить. Ученые предполагали, что дисфункция этой зоны мозга при болезни Паркинсона возникает из-за потери прямой дофаминергической иннервации коры или, наоборот, как следствие патологии базальных ганглиев.Теперь исследование показало, что изменения возбудимости нейронов моторной коры, вероятнее всего, связаны с патологией базальных ганглиев. И потеря прямой дофаминергической иннервации здесь не причём. А значит, появляется новая возможность для терапевтического вмешательства при этой неизлечимой и стабильно прогрессирующей болезни.