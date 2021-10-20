Скепсис россиян по поводу вакцин - главная причина роста заболеваемости

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Профессор Ирина Шестакова полагает, что основной причиной роста заболеваемости коронавирусом в России является недостаточная вакцинация. При этом она не прокомментировала, почему тот же самый рост наблюдается в странах, где уровень вакцинации более чем достаточен.В интервью радиостанции "Говорит Москва" доктор медицинских наук Шестакова связала рост количества заболевших коронавирусом в России с очень низким уровнем вакцинации населения. Однако в таких странах, как Израиль, Великобритания, США и некоторых других, где количество вакцинированных граждан старше 18 перевалило за 75%, также наблюдаются довольно резкие скачки. К примеру, в Великобритании, где проживает в два с лишним раза меньше людей, чем в России, в сутки регистрируется по 45-50 тысяч заболевших, что почти в два раза больше, чем в нашей стране. Хотя уровень вакцинации в Великобритании более чем достаточен.Скорее всего столь высокая заболеваемость в нашей стране объясняется не только недостатком вакцинации, но и низким уровнем социальной ответственности. Россияне практически отказались от масок и социальной дистанции, они окончательно расслабились или просто устали. Кроме того, вакцины не так сильно защищают от господствующего теперь Дельта-штамма коронавируса. Зато они дают адекватную защиту от тяжелых форм ковида и смерти из-за него. Именно поэтому в той же самой Великобритании уровень смертности более чем в 10 раз ниже, чем в России, при гораздо большем числе заболевших.Кроме того, через несколько месяцев после вакцинации уровень защитных антител снижается до такого показателя, когда вероятность заражения снова очень высока. Теперь британцы, американцы и израильтяне активно проходят через ревакцинацию. В России распространяется вакцина спутник, которая обладает гораздо большей эффективностью к индийскому варианту коронавируса, чем западные аналоги, и это должно поспособствовать Победе над пандемией, но только в том случае, если россияне будут вакцинироваться.