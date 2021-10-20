Для защиты от диабета завтракать нужно рано

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Американские учёные определили лучшее время для получения завтрака. Желательно съедать его ещё до половины девятого утра, если вы не хотите столкнуться с диабетом.Десятки миллионов людей на нашей планете страдают от диабета второго типа - это самое распространённое метаболическое расстройство. Оно вызвано неконтролируемыми скачками уровня сахара в крови. Именно за этим показателем и должны следить диабетики, ради сохранения его в рекомендованном диапазоне крайне важно соблюдать правила здорового образа жизни - правильное питание и уровень физической активности. Это касается не только приёма пищи, не повышающей уровня сахара в крови, но и времени завтрака, обеда и ужина.Американское исследование показало, что если диабетики получали первый приём пищи до 8:30 утра, то у них минимально подскакивали такие показатели, как сахар в крови и резистентность к инсулину. Оба они влияют не только на риск развития диабета, но и на тяжесть его течения. А значит, утренний приём пищи всё-таки лучше осуществлять до половины девятого утра, как показало это исследование.Напомним, что инсулин - это гормон, который вырабатывается поджелудочной железой. Он помогает сахару через кровь поступать в клетки мышц, жира и печени, где она трансформируется в энергию. Инсулинрезистентность говорит о том, что клетки плохо реагируют на этот гормон и не могут усваивать сахар из крови. Для преодоления этой проблемы поджелудочная железа вырабатывает всё большее количество инсулина.