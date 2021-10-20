Стало известно о всплеске covid-19 среди детей

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о росте заболеваемости covid-19 среди детского населения страны.В связи с этим, в разных регионах РФ увеличивается количество отправленных на каникулы учебных учреждений. Кроме того, главный педиатр ЦФО России Ирина Захарова сообщила о высоком количестве детей, нуждающихся в госпитализации.«Детская городская клиническая больница имени З. А. Башляевой, как и Морозовская, лечит коронавирус с самого начала. Реанимации там практически всегда заполнены», — рассказала врач.По ее словам, наибольшему риску при заражении вирусом подвержены дети и подростки, чей вес превышает 120 кг, а также страдающие диабетом или иммунодефицитом ребята.