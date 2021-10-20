Ученые назвали противовоспалительный напиток

Американские ученые выяснили, какой напиток эффективно подавляет воспалительные процессы в организме.

В ходе своего исследования, авторы работы подвергли анализу 21 научную работу, в которых принимали участие около 600 человек. Некоторые из добровольцев были здоровы, другие - подвержены риску развития заболеваний, связанных с воспалительными процессами, в том числе сердечными и диабетом.

Как оказалось, натуральный апельсиновый сок, без добавления сахара, снижал уровни маркеров воспалений и окислительного стресса. Ученые полагают, что такой эффект достигается за счет содержания в напитке аскорбиновой кислоты, флавоноидов и гесперидина.

Кроме того, авторы исследования подчеркивают, что все проанализированные ими работы говорят либо о пользе натурального напитка, либо о его нейтральный свойствах. При этом ни в одной работе не говорится о его вреде в части воздействия на воспалительные процессы.
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