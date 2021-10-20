Диетолог рассказала, как часто можно употреблять мясо без вреда для организма

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Полный отказ от мяса может быть причиной серьезных проблем со здоровьем, но и чрезмерное количество мясного в рационе тоже не является полезным. Как часто можно употреблять мясо без вреда для организма — корреспондентам сетевого издания "Народные Новости" рассказала диетолог Наталья Нефедова, член Ассоциации диетологов Канады.Мясо — источник жизненно важных для человеческого организма веществ, без поступления которых могут появиться значительные проблемы со здоровьем. Вещества растительного происхождения не всегда могут заменить мясные аналоги, поэтому диета без пищи животного происхождения может быть опасной для организма."Животные белки нужны организму и заменить их растительными нельзя, но мясо можно заменить рыбой. Если говорить о красном мясе, то его можно заменить птицей. Кроме того, не следует забывать о морепродуктах, орехах, бобовых, яйцах, тофу и семенах. Употребление мяса действительно лучше снижать", — отметила диетолог.Есть люди, которым вообще противопоказано употребление мяса — это, в частности, пациенты с подагрой. Но даже если жестких противопоказаний нет, нужно все равно контролировать количество мясного в рационе. "Если речь идет о таких продуктах, как колбасы, то их вообще лучше есть не чаще одного раза в месяц. Мясо можно употреблять пару раз в неделю", — сказала Нефедова.