Врач рассказал, при каких заболеваниях стоит иметь пульсоксиметр в домашней аптечке

Какие заболевания подразумевают необходимость наличия прибора для измерения концентрации кислорода в артериальной крови в домашней аптечке? На этот вопрос, как пишет информационно-обозревательный журнал "Слово и Дело", ответил кандидат медицинских наук Сергей Грошев.Слово пульсоксиметр появилось в массовом лексиконе с началом пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Что это за прибор и зачем он нужен? Пульсоксиметр контролирует и диагностирует степень насыщения капиллярной крови кислородом — такие измерения нужны при разных заболеваниях, в том числе и при COVID-19."Пульсоксиметр появился гораздо раньше, чем началась пандемия COVID-19. Этот прибор применяется для того, чтобы проверить насыщение артериальной крови кислородом. Уровень концентрации кислорода в артериальной крови — очень важный показатель, если речь идет о пациентах с инфарктом или пневмонией. Пульсоксиметр нужен и при травмах грудной клетки, и во время эпилептического припадка, и во многих других случаях", — сказал Грошев.Но иметь пульсоксиметр в домашней аптечке необходимо только в том случае, если среди домочадцев есть человек с серьезными патологиями сердечно-сосудистой системы. Например, если у человека хроническая сердечная недостаточность или сосудистое осложнение диабета. Кроме того, пульсоксиметр не помешает людям с хронической обструктивной болезнью легких или такими болезнями нервной системы, как эпилепсия.