Периодическое голодание назвали ключом к долголетию

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Голодание и ограничение количества калорий является основным способом прожить дольше и сохранить осиную талию. Исследование на лабораторных крысах показало, что людям нужно есть как можно меньше.Ученые из Университета Висконсина повторили результаты прошлых исследований на тему связи между количеством калорий в рационе и продолжительностью жизни. Они вновь доказали, что если человек слегка недоедает, а не питается досыта, то он не только получает более высокий шанс похвастаться стройной фигурой в пожилом возрасте, но и продлить этот возраст как можно дольше. Ограничение калорий и получение всего суточного объёма с одним каком-то блюдом может быть оптимальным способом долголетия. К такому выводу учёные пришли, наблюдая за лабораторными крысами.Эти наблюдения показали, что хотя дефицит калорий в рационе полезен для здоровья, периодическое голодание в сочетании с диетой оказывает ещё более благотворное воздействие. Грызуны находились на 4 разных рационах, где две группы голодали целый день, а потом получали весь объём калорий за ужином, а две другие группы питались регулярно, но небольшими порциями. Оказалось, что голодающие крысы, которым калорийность сократили на 30%, жили на 8 месяцев дольше, по сравнению с теми, кто просто недополучал калорий. 8 месяцев у грызунов это почти 25 лет у человека.Комбинация голодания и диеты также повысила показатель чувствительности к инсулину и перепрограммировала метаболизм животных для того, чтобы он использовал запасы жира в теле в качестве основного источника энергии. Авторы исследования полагают что людям нужно сосредоточиться не на каких-то диетах или диетических таблетках, а на периодическом голодании. Именно это является основным драйвером здоровья, а не ограничение калорий в рационе. Впрочем, один эксперт заметил, что достигнутые на крысах результаты не всегда повторяются на людях, поскольку между этими двумя организмами существуют очень значительные биологические различия.