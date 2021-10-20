Интенсивные тренировки оказались лучшей профилактикой переломов у пожилых женщин

У женщин в постменопаузе, особенно хрупкого телосложения, нередко развивается остеопороз — истончение костей, из-за чего существенно повышается риск переломов. Обычно таким пациенткам назначаются специальные препараты, однако интенсивные тренировки в спортзале могут быть отличным дополнением, считают ученые.Свое новое исследование специалисты из Институт здоровья Мензиса представили в ходе конференции Американского общества исследований костей и минералов (ASBMR), передает Medscape.Ученые отобрали 86 женщин 64-68 лет с пониженной костной массой и высоким риском развития остеопороза. Их разделили на две группы, и в течение 8 месяцев половина участниц регулярно занималась в спортзале по специальной программе, которая включала высокоинтенсивные упражнения с весами и повышенной ударной нагрузкой — становая тяга, приседания, прыжки, поднятие гантелей над головой и т. п. Другая группа занималась пилатесом по программе для женщин в постменопаузе, направленная на укрепление костей. Ученые также выделили подгруппу женщин, которые во время исследования принимали препараты для профилактики остеопороза.Спустя 8 месяцев исследователи оценили функциональные показатели всех участниц, и оказалось, что интенсивные тренировки показали наибольший эффект. У женщин, которые занимались в тренажерном зале, улучшение мышечной и костной массы было заметнее, чем в группе пилатеса. В частности, у них была выше минеральная плотность костей шейки бедра и поясничного отдела позвоночника.Но самые лучшие показатели были выявлены в группе участниц, которые занимались высокоинтенсивными упражнениями и принимали препараты для укрепления костной массы.Авторы исследования сообщили, что врачам стоит рекомендовать своим пациенткам с высоким риском переломов такие упражнения в дополнение к основному лечению и профилактике остеопороза. Но только при условии, что занятия должны проходить только по специальной программе и под руководством специалистов.«Мы доказали, что такие занятия могут быть безопасными, если они контролируются, поскольку эта группа пациентов имеет много рисков, в том числе из-за лишнего веса. Это не просто программа, которую можно просто предложить пациенту и отправить его в тренажерный зал», — предупредили ученые.