Названы факторы, способствующие развитию деменции
1) Проблемы с сердцем. Колоссальное исследование показало, что у людей с наличием сердечно-сосудистых заболеваний намного чаще встречается деменция.
2) Нарушения сна и недосып. Исследование показало, что у людей за 50, которые спят менее шести часов в сутки, риск развития в будущем деменции повышается на 30%.
3) Метаболический синдром. Корейские исследователи выяснили, что люди, страдающие от тяжёлого метаболического синдрома, имеют в три раза более высокий риск развития деменции. Симптомами метаболического синдрома являются: повышенное давление, высокий уровень сахара в крови, большая окружность талии, низкий уровень "хорошего" холестерина и прочее.
4) Нездоровый образ жизни. Прошлогоднее исследование показало, что ведение здорового образа жизни, отказ от курения и алкоголя снижают риск развития нарушений когнитивных функций на 55%.
5) Курение. Даже курение одной сигареты в день на протяжении длительного времени приводит к снижению когнитивных функций мозга.
6) Маленькая активность мозга. Регулярная умственная нагрузка способствует предотвращению и остановке развития деменции.
7) Социальная изоляция. Она вызывает в организме стрессовую реакцию, которая приводит к воспалительным процессам. Они в свою очередь вызывают сердечно-сосудистые заболевания и нарушения когнитивных функций.
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