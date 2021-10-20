Названы факторы, способствующие развитию деменции

Исследователи на протяжении многих десятилетий задаются вопросами о механизмах развития деменции. Однозначно ответить почему у одних людей развивается заболевание, а у других - нет не представляется возможным. Однако учёным удалось выделить основные факторы, вызывающие деменцию.1) Проблемы с сердцем. Колоссальное исследование показало, что у людей с наличием сердечно-сосудистых заболеваний намного чаще встречается деменция.2) Нарушения сна и недосып. Исследование показало, что у людей за 50, которые спят менее шести часов в сутки, риск развития в будущем деменции повышается на 30%.3) Метаболический синдром. Корейские исследователи выяснили, что люди, страдающие от тяжёлого метаболического синдрома, имеют в три раза более высокий риск развития деменции. Симптомами метаболического синдрома являются: повышенное давление, высокий уровень сахара в крови, большая окружность талии, низкий уровень "хорошего" холестерина и прочее.4) Нездоровый образ жизни. Прошлогоднее исследование показало, что ведение здорового образа жизни, отказ от курения и алкоголя снижают риск развития нарушений когнитивных функций на 55%.5) Курение. Даже курение одной сигареты в день на протяжении длительного времени приводит к снижению когнитивных функций мозга.6) Маленькая активность мозга. Регулярная умственная нагрузка способствует предотвращению и остановке развития деменции.7) Социальная изоляция. Она вызывает в организме стрессовую реакцию, которая приводит к воспалительным процессам. Они в свою очередь вызывают сердечно-сосудистые заболевания и нарушения когнитивных функций.