Кормление грудью помогает снизить риск возникновения сахарного диабета

Ранее достоверно не было известно о влиянии диеты на развитие сахарного диабета 1 типа. Однако последнее исследование показало, что более длительное вскармливание грудным молоком и последующее введение глютена способно снизить риск развития диабета. К такому выводу учёные пришли благодаря анализу прошлых исследований и изучению факторов риска развития сахарного диабета, связанных с питанием.Согласно статистике в Швеции каждый год диагностируется порядка 40 детей на 100 000 с наличием сахарного диабета. Развитие этого заболевания обусловлено различными социальными, генетическими, экологическими факторами. В связи со стремительным увеличением числа заболевших, учёные задались вопросами о возможной профилактике диабета.Учёные изучили порядка 5900 статей, ранее опубликованных в различных медицинских журналах до октября 2020 года. Некоторые из них содержали полезные данные о связи сахарного диабета 1 типа и диете.Выделили 26 наиболее важных факторов питания. Учитывали такие особенности, как: кормление грудью, возраст введения различных продуктов питания, воздействие питательных веществ на стадии утробного развития.В ходе исследования выяснилось, что у детей, которые дольше питались грудным молоком и позднее познакомились с глютеном, риск развития сахарного диабета 1 типа был на 64% ниже. Также кормление грудью способствует формированию более крепкого иммунитета.