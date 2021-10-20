Кормление грудью помогает снизить риск возникновения сахарного диабета
Согласно статистике в Швеции каждый год диагностируется порядка 40 детей на 100 000 с наличием сахарного диабета. Развитие этого заболевания обусловлено различными социальными, генетическими, экологическими факторами. В связи со стремительным увеличением числа заболевших, учёные задались вопросами о возможной профилактике диабета.
Учёные изучили порядка 5900 статей, ранее опубликованных в различных медицинских журналах до октября 2020 года. Некоторые из них содержали полезные данные о связи сахарного диабета 1 типа и диете.
Выделили 26 наиболее важных факторов питания. Учитывали такие особенности, как: кормление грудью, возраст введения различных продуктов питания, воздействие питательных веществ на стадии утробного развития.
В ходе исследования выяснилось, что у детей, которые дольше питались грудным молоком и позднее познакомились с глютеном, риск развития сахарного диабета 1 типа был на 64% ниже. Также кормление грудью способствует формированию более крепкого иммунитета.
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