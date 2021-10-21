Названы продукты, которые положительно влияют на здоровье сердца

Они содержат важный антиоксидант.Положительное влияние сочных томатов и арбузов на здоровье сердца и сосудов доказано медиками-исследователями. Основой для такой рекомендации по корректировке рациона, послужил пигмент ликопин, которым и насыщены эти продукты.Результаты исследований, в ходе которых добровольцы были разделенные на 2-ве группы относительно употребления ликопиносодержащих средств или плацебо, позволили сделать вывод о существенной пользе алого пигмента.Перед стартом эксперимента, учеными было оценено состояние сердечно-сосудистой системы каждого из участников, такое же обследование было повторено после его проведения. Как выяснилось, вне зависимости от наличия или отсутствия сердечных патологий, за период эксперимента, в группе принимающей ликопиносодержащие препараты просвет сосудов увеличился более чем на 50%.В чем польза ликопина?Сам по себе ликопин — это антиоксидант активно расщепляющий жиры и защищающий клетки организма от пагубного воздействия свободных радикалов. Высокий уровень его содержания, способен уменьшать количество окислившихся компонентов ДНК, что в свою очередь имеет профилактическую важность для таких заболеваний как рак простаты и желудка.Еще одно из последних исследований свойств данного пигмента выявило, что регулярное потребление ликопина на 70% замедляет рост раковых клеток.Лето — лучшая пора, чтобы насытить свой организм витаминами, полезными микроэлементами и укрепить иммунитет, не упускайте эту возможность!Эксперимент показал, что ликопин в человеческом организме уменьшает риск сердечного приступа.