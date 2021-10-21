Отказ от лактозы: кому действительно стоит пить только безлактозное молоко

Не все люди усваивают лактозу. Им лучше пить безлактозное молоко.Сегодня безлактозное молоко приобретает все большую популярность. Прежде всего, его выбирают люди, которые имеют аллергию на лактозу.Молоко является мощным источником кальция и белка, поэтому специалисты советуют добавлять его в свой рацион. А какое выбрать – коровье, растительное или безлактозное – выбирать вам.Почему люди выбирают безлактозное молокоЭксперты объясняют, что для нормального переваривания молока в организме должно быть достаточное количество особого фермента. Речь идет о лактазе, что расщепляет лактозу на простые углеводороды – глюкозу и галактозу. Его много в детей и подростков, однако значительно меньше – у взрослых. Более того, на определенном этапе жизни способность переваривать молоко теряют 75% людей.Как же обычное молоко становится безлактозным? В его состав просто добавляют лактазу, после этого оно становится безопасным для большинства людей. Безлактозное молоко подобно обычному по вкусу, виду и питательной ценностью. Однако оно может быть немного слаще, чем обычное.Питательная ценностьБезлактозное молоко содержит почти ту же концентрацию белков и кальция, что и обычное. Кроме того, оно богато витаминами В12 и D, фосфором и рибофлавином. Известно, что один стакан (250 миллилитров) содержит8 граммов белка;90 калорий;25% суточной потребности кальция.Однако не стоит путать безлактозное молоко с растительным. Оно является продуктом животного происхождения, поэтому совершенно не подходит веганам.