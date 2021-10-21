Какой вид кашля бывает чаще всего при COVID-19

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Почти у семидесяти процентов пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа наблюдается глубокий сухой кашель.Опрошенные британской газетой эксперты отметили, что на глубокий сухой кашель жалуются примерно 68 процентов пациентов с COVID-19. Это один из ключевых признаков болезни. При коронавирусе кашель становится очень глубоким, "исходящим из легких", но, при этом, без мокроты.Впрочем, диагностировать у себя коронавирус по одному лишь кашлю не стоит, так как этот симптом характерен для множества недугов. Например, кашлем могут сопровождаться аллергия или астма, плюс, кашель может быть спровоцирован курением или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Лучше всего, как подчеркивают специалисты, не прибегать к самодиагностике, а обращаться за медицинской помощью."Если вы страдаете из-за продолжительного кашля, утраты обоняния и лихорадки, то необходимо пройти ПЦР-тестирование для обнаружения коронавирусной инфекции. Ставить самому себе диагноз COVID-19 не следует", — отметили специалисты.Ранее о кашле при COVID-19 говорил отоларинголог Владимир Зайцев, который назвал такой кашель "поверхностным и надсадным", и не приносящим облегчения. Коронавирусный кашель может стать серьезным испытанием, которое очень изнуряет — сказал врач.