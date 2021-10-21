В РФ выявлен новый штамм коронавируса AY.4.2

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В Российской Федерации в единичных случаях выявляется новый штамм коронавирусной инфекции "дельта" AY.4.2. Об этом сообщает Камиль Хафизов, главу научной группы создания новых способов диагностики болезней человека Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.По словам Хафизова, есть вероятность широкого распространения новой инфекции, которую в некоторых кругах уже называют "дельта плюс". Специалист пояснил, что ранее название "дельта плюс" относилось к другому штамму коронавируса, поэтому сейчас возникла некоторая путаница. Вариант AY.4.2 — это, как подчеркнул Хафизов, одно из многих ответвлений штамма "дельта".В данный момент специалисты изучают контагиозность новой линии коронавируса. В Роспотребнадзоре считают, что есть достаточно большая вероятность широкого распространения нового штамма. Основа борьбы с AY.4.2, как и с другими линиями коронавируса — вакцинация, которая особенно важна в тех случаях, когда человек еще не болел COVID-19.Хафизов отметил, что используемые в РФ вакцины показывают хорошую эффективность против AY.4.2, который не слишком сильно отличается от других штаммов. Ранее вирусолог из центра им. Гамалеи Александр Бутенко заявил, что распространение новых штаммов SARS-CoV-2 — нормальный процесс, который нельзя остановить.