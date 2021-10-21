В РФ выявлен новый штамм коронавируса AY.4.2
По словам Хафизова, есть вероятность широкого распространения новой инфекции, которую в некоторых кругах уже называют "дельта плюс". Специалист пояснил, что ранее название "дельта плюс" относилось к другому штамму коронавируса, поэтому сейчас возникла некоторая путаница. Вариант AY.4.2 — это, как подчеркнул Хафизов, одно из многих ответвлений штамма "дельта".
В данный момент специалисты изучают контагиозность новой линии коронавируса. В Роспотребнадзоре считают, что есть достаточно большая вероятность широкого распространения нового штамма. Основа борьбы с AY.4.2, как и с другими линиями коронавируса — вакцинация, которая особенно важна в тех случаях, когда человек еще не болел COVID-19.
Хафизов отметил, что используемые в РФ вакцины показывают хорошую эффективность против AY.4.2, который не слишком сильно отличается от других штаммов. Ранее вирусолог из центра им. Гамалеи Александр Бутенко заявил, что распространение новых штаммов SARS-CoV-2 — нормальный процесс, который нельзя остановить.
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Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни
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