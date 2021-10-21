Врач советует употреблять на завтрак яйца и сливочное масло
«На завтрак стоит употреблять яйца и сливочное масло», - посоветовала врач в интервью.
Цапкина напомнила, что белок куриных яиц является легкоусвояемым, и с его употреблением ассоциируется обширный ряд полезных и оздоровительных эффектов:
происходит укрепление костей,
снижается кровяное давление.
активизируется вывод лишнего холестерина,
развивается мышечная масса,
уменьшаются жировые отложения.
Что касается отдельных веществ, присутствующих в яйцах, врач пояснила:
– В состав яиц входит более 40 витаминов: большинство витаминов группы В, А. Е, D, K, а также микро- и макроэлементов, необходимых для поддержания здоровья, таких как магний, цинк, калий, кальций, селен, медь, марганец, железо.
В свою очередь, натуральное сливочное масло медик назвала «суперфудом для организма. Продукт обеспечивает человека витаминами А, D, Е, К в сочетании с жирными кислотами, которые улучшают их усвоение и способствуют антивозрастному действию. Цапкина пересилила полезные для здоровья качества сливочного масла.
Способствует формированию клеток тканей.
Заживляет мелкие повреждения слизистой пищеварительного тракта.
В целом улучшает состояние слизистых тканей.
Улучшает рост ногтей и волос.
Повышает упругость кожи.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий