Врач советует употреблять на завтрак яйца и сливочное масло

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По словам врача, диетолога-нутрициолога Надежды Цапкиной, куриные яйца и сливочное масло являются очень богатым источником ценных микроэлементов.«На завтрак стоит употреблять яйца и сливочное масло», - посоветовала врач в интервью.Цапкина напомнила, что белок куриных яиц является легкоусвояемым, и с его употреблением ассоциируется обширный ряд полезных и оздоровительных эффектов:происходит укрепление костей,снижается кровяное давление.активизируется вывод лишнего холестерина,развивается мышечная масса,уменьшаются жировые отложения.Что касается отдельных веществ, присутствующих в яйцах, врач пояснила:– В состав яиц входит более 40 витаминов: большинство витаминов группы В, А. Е, D, K, а также микро- и макроэлементов, необходимых для поддержания здоровья, таких как магний, цинк, калий, кальций, селен, медь, марганец, железо.В свою очередь, натуральное сливочное масло медик назвала «суперфудом для организма. Продукт обеспечивает человека витаминами А, D, Е, К в сочетании с жирными кислотами, которые улучшают их усвоение и способствуют антивозрастному действию. Цапкина пересилила полезные для здоровья качества сливочного масла.Способствует формированию клеток тканей.Заживляет мелкие повреждения слизистой пищеварительного тракта.В целом улучшает состояние слизистых тканей.Улучшает рост ногтей и волос.Повышает упругость кожи.