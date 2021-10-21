Популярную диету признали простым способом продлить жизнь

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Интервальное голодание хорошо влияет на уровень артериального давления и инсулинорезистентностьДавно известно, что здоровое питание снижает риск смерти в раннем возрасте. Но ученые считают, что интервальное голодание в разы полезнее.Ученые из университета Висконсина в Мэдисоне обнародовали результаты доклинических исследований на моделях мышей. Поскольку исследование проводилось на грызунах, его результаты нельзя точно перенести на людей.Но предыдущие исследования показывают, что это имеет смысл. К примеру, недавно исследователи из университета Иллинойса в Чикаго обнаружили, что интервальное голодание хорошо влияет на уровень артериального давления и инсулинорезистентность, улучшает микробиоту, а в некоторых случаях даже снижает повышенные показатели холестерина и триглицеридов.Но вернемся к исследованию на мышах – ученые разделили грызунов на 2 группы, сократив объем потребляемых калорий на 30%.Первая группа питалась лишь раз в день, что обеспечивало примерно 21-часовое голодание, а вторая имела доступ к пище в течение всего дня.Результаты исследования:Мыши, которые питались 1 раз в день, жили примерно на полгода больше тех грызунов, которые питались низкокалорийной пищей в течение всего дня.Обычно средняя продолжительность жизни мышей составляет около двух лет, но грызуны из первой группы прожили на 25% дольше без каких-либо вмешательств в их организм.Затем ученые добавили новую группу мышей, которые питались без сокращения калорий, но только в течение трех часов в сутки.Продолжительность их жизни не оценивалась, но другие преимущества для здоровья были аналогичны результатам мышей из группы, которая придерживалась интервального голодания. У них улучшился контроль уровня глюкозы в крови и состояние организма в преклонном возрасте.