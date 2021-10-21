Ученые установили, какие женщины рожают потомство с высоким риском сердечного приступа

Небольшая исследовательская работа ученых показала, что высокий уровень холестерина у матери во время беременности связан с более серьезными сердечными приступами у взрослых детей.«Холестерин обычно не измеряется во время беременности в большинстве стран, поэтому существует мало исследований, посвященных его связи со здоровьем потомства», - рассказывает автор работы доктор Франческо Каччиаторе из Неаполитанского университета имени Федерико II, Италия.Ретроспективное исследование включало 310 пациентов, которые были госпитализированы в период с 1991 по 2019 год. Из них 89 пациентов были госпитализированы с сердечным приступом, а 221 по другим причинам. Для всех 310 пациентов были получены данные о холестерине матери в первом и втором триместре беременности.Материнский холестерин во время беременности значительно коррелировал с разными показателями тяжести сердечного приступа. Исследователи проанализировали эту связь и обнаружили, что уровень материнского холестерина при беременности предсказывал тяжесть сердечного приступа независимо от возраста, пола, ИМТ, наличия других факторов риска и уровня холестерина при госпитализации.