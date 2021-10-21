Без коллективного иммунитета россияне будут продолжать умирать

Запредельная смертность от коронавируса в России будет оставаться таковой до тех пор, пока в нашей стране не выработается коллективный иммунитет. В этом убеждены эксперты Роспотребнадзора.Каждый день свыше тысячи россиян умирают в больницах из-за последствий коронавируса. По уровню смертности мы на втором месте в мире после США, а по соотношению количества заболевающих в умирающих ежедневно на безусловном первом месте. Это объясняется крайне низким уровнем вакцинации и отсутствием коллективного иммунитета. Мы могли обрести его много месяцев тому назад, но россиян никак не удаётся заманить на пункты вакцинации. До сих пор лишь 32% всего населения прошли через полный курс вакцинации, а нужно, чтобы эта цифра составляла не менее 70%.Замглавы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцева заявила, что без создания того самого коллективного иммунитета заболеваемость и смертность от коронавируса будут сохраняться на высоких показателях. Кроме того, население не очень соблюдает существующие ограничения, продолжается наплевательское отношение к масочному режиму и социальной дистанции. Очень многие россияне почему-то считают, что заболеть коронавирусом и умереть от него предназначено кому-то другому, но не им.При этом 86,6% специализированных коронавирусных коек в нашей стране уже заняты. В 27 регионах ситуация критическая, там занятость коек перевалила за 90%. Всего в нашей стране организовано чуть более 276 тысяч подобных коек, а сейчас коронавирус в активной форме имеется более чем у миллиона россиян. Если ситуацию не переломить, то Россия опять столкнется с запредельной нагрузкой на медицинские учреждения.