В России выявили случаи заражения подвидом дельта-варианта AY.4.2. Чем это грозит?

О том, что вариант AY.4.2 обнаружен в России, заявил сегодня руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он предположил, что появление очередного «мутанта» может дать толчок для более интенсивного роста заболеваемости в стране.Вариант AY.4.2 является одним из 45 подвидов дельта-варианта, впервые был выявлен в Великобритании еще в июле, и затем распространился в США, Израиле и нескольких странах Европы. По словам Хафизова, AY.4.2 несет две характерные мутации в гене S-белка, вызывающих аминокислотные замены Y145H и A222V. Эксперт считает, что новый вариант может начать вытеснять «исходную» версию дельты, однако пока нет оснований считать, что это произойдет теми же стремительными темпами.«Он впервые был замечен в июле, и с тех пор доля этого ответвления линии «дельта» медленно увеличивалась. Это потенциально лишь немного более заразный штамм», — отметил Камиль Хафизов.Профессор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу (Francois Balloux) сообщил, что вариант AY.4.2 может быть более заразным на 10%. В Великобритании распространение нового подвида привело к небольшому, но не критичному всплеску заболеваемости.«Ни одна из мутаций априори не является очевидным кандидатом на повышение вирусной трансмиссивности, но мы узнали, что мутации могут иметь разные, иногда неожиданные, эффекты в разных штаммах», — рассказал ученый.Молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко считает, что опасения по поводу повышенной опасности нового варианта сильно преувеличены и пока нет оснований считать, что он может всерьез изменить ход пандемии, как это было с дельта и альфа-вариантами.«Больше всего внимание прессы почему-то привлекли мутации спайк-белка Y145H и A222V. Такое внимание к этим изменениям не очень ясно, они многократно появлялись в других линиях коронавируса, которые с тех пор благополучно вымерли. Да, наложившись на те изменения, которых в старых версиях SARS-CoV-2 не было, эти мутации могут придать вирусу какие-то новые свойства, но пока таковых не видно», — написала ученый на своей странице в Facebook.Рост заболеваемости в Великобритании может быть связан не с распространением нового варианта, а с отменой ограничений и похолоданием, из-за которого люди проводят больше времени в помещении, предположила Ирина Якутенко.