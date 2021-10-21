Ковид будет мутировать и дальше, но это не страшно

Коронавирус и дальше будет проходить через разного рода мутации, но далеко не все из них являются опасными. Такое мнение высказал эксперт Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.Профессор Бутенко убеждён, что и в будущем человечество будет сталкиваться всё с новыми штаммами COVID-19, так как процесс мутации любого вируса неизбежен, к этому подталкивает эволюция. Но далеко не все мутации делают этот патоген более агрессивным и смертоносным. Да, Дельта-штамм оказался гораздо более опасен и теперь он активно взламывает защиту, которую дают вакцины. Но в будущем могут возникать и другие варианты, которые не станут отличаться такой агрессивностью.Первым или нулевым вариантом коронавируса считается китайский штамм, выявленный в декабре 2019 года. После этого коронавирус постоянно эволюционировал для того, чтобы распространяться среди большего количества носителей. Профессор Бутенко подчёркивает, что мутации коронавируса могут как увеличивать его патогенные свойства, так и уменьшать.При этом никак нельзя остановить или замедлить данный процесс, как нельзя помешать извержению вулкана или наводнению. Бутенко полагает, что пандемия не является апокалипсисом для человечества, уже видны первые признаки того, что скоро мы сможем от неё избавиться и начать жить прежней жизнью. Правда, сейчас крайне необходимо, чтобы люди как можно более активно вакцинировались.