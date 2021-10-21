Ученые: фастфуд может привести к воспалительным реакциям в мозге

Фастфуд может привести к воспалительным реакциям в мозге, а также повышает риск потери памяти.Для этого ученые провели эксперимент, в ходе которого случайным образом разделили на три группы молодых и старых крыс.Грызуны в первой группе потребляли пищу на протяжении четырех недель. Там 54% состава блюда занимали сложные углеводы, а 32% и 14% приходились на белки и жиры соответственно.Вторая группа крыс получала продукты глубокой переработки в виде фастфуда и полуфабрикатов – 19,6% белка, 63,3% рафинированных углеводов и 17,1% жира. Третью же кормили теми же продуктами, но еще им давали докозагексаеновую кислоту (ДГК) из группы омега-3 жирных кислот.Так, у пожилых крыс из второй группы значительно повысились маркеры воспаления в мозге, но и еще образовались проблемы с памятью. При этом ДГК позволяет предотвратить негативные последствия неправильного питания.Поэтому авторы исследования рекомендуют употреблять больше сложных углеводов и необработанных продуктов.