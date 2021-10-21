После прививок от ковида умирают только старые и больные

Проведённое в Италии исследование показало, что полностью вакцинированные от коронавируса люди не умирают от этой болезни. Такая вероятность существует только у очень пожилых или тяжелобольных.Национальный институт здравоохранения опубликовал результаты отчёта по смертям итальянцев от COVID-19. Несмотря на вакцинацию, направленную в первую очередь на защиту пожилого населения, средний возраст умерших от ковида итальянцев составил 85 лет. Причём помимо коронавируса у каждого было ещё по 4-5 заболеваний. Речь идёт только о тех, кто прошёл через прививки.Средний возраст умерших непривитых составил 78 лет. При этом у них было три-четыре попутных заболевания. Чаще всего в качестве сопутствующих болезней назывались сердечно-сосудистые недомогания, старческое слабоумие и рак. Они максимально увеличивали риск летального исхода при коронавирусе, как у вакцинированных, так и у непривитых.Данный анализ проводился с 1 февраля по 5 октября нынешнего года. В сферу внимания учёных попал 671 смертельный случай от коронавируса среди непривитых и 171 летальный исход среди тех, кто успел получить прививку. За этот период в Италии от коронавируса скончалось 38 096 человек, из которых 33 620 не были вакцинированы, 2 130 получили только один компонент или заразились сразу после вакцинации ещё до образования антител, а 1 440 полностью вакцинировались. Отметим, что Италия привила уже 80% всего своего населения старше 12 лет. О таких цифрах россиянам можно только мечтать.