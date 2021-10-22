Эксперты пообещали россиянам ковид «ещё какое-то время»

В Роспотребнадзоре не могут хотя бы приблизительно спрогнозировать начало спада заболеваемости COVID-19. Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная считает, что относительно высокие цифры заболевших и умерших будут сохраняться еще какое-то время.Наталья Пшеничная отметила высокую заразность вируса и длительность инкубационного периода, в связи с чем заболеваемость ковидом на высоких отметках будет сохраняться еще какое-то время. Вместе с тем она полагает, что введённые властями некоторые ограничения должны в положительном ключе повлиять на спад заболеваемости, но произойдёт это не в ближайшие дни. Речь может идти о достаточно долгой стабилизации обстановки.В России к настоящему времени около 87% всех коронавирусных коек в специализированных больницах заняты пациентами, и ситуация уже через некоторое время может стать критической. Больных будет просто некуда размещать. Именно поэтому и региональные, и федеральные власти пошли на целый ряд ограничений. Однако наиболее очевидные из них виде активного использования QR-кодов вводятся пока не так как массово. Между тем они могли бы ещё в большей степени повлиять на привлечение непривитых россиян к пунктам вакцинации помимо разного рода призов и денежных вознаграждений.Роспотребнадзор фиксирует заболеваемость коронавирусом в фазе роста среди представителей всех возрастов. К примеру, за истекшую неделю зарегистрировано на 15,5% больше заболевших, чем неделей ранее. В некоторых регионах рост идёт взрывной, а в Татарстане, Курской, Оренбургской, Свердловской, Омской, Томской и некоторых других областях ситуация близка к критической как по заболеваемости, так и по показателям госпитализаций.