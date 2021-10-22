Что такое аутоиммунные заболевания и как их лечат

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К сожалению, полностью избавиться от них не получится.Аутоиммунные заболевания - это большая группа хронических патологий иммунной системы, при которых она с помощью клеток или антител атакует ткани или органы. В результате те воспаляются и повреждаются.Аутоиммунные заболевания бывают системными, когда поражают сразу несколько органов, и локализованными, если задевают только один орган или ткань.Откуда появляются аутоиммунные заболеванияЧаще всего причина неизвестна: они могут возникнуть у любого человека. Однако учёные считают, что риск увеличивается при следующих факторах:Женский пол и детородный возраст. Некоторые аутоиммунные заболевания, например волчанка, диагностируются у девушек в 10 раз чаще, чем у мужчин.Генетические изменения. Иногда патологии возникают у членов одной семьи из?за внезапной мутации генов или же передаются по наследству.Действие внешних факторов. Солнечный свет, химические вещества, вирусы и бактерии способны привести к развитию аутоиммунного процесса.Что относится к аутоиммунным заболеваниямИх очень много, учёные насчитывают более 100 таких патологий. Мы приведём лишь самые распространённые из них:Сахарный диабет I типа. Он возникает, когда иммунная система поражает клетки поджелудочной железы, поэтому они вырабатывают меньше гормона инсулина или вовсе прекращают его синтезировать. В результате глюкоза не усваивается клетками организма и повреждает ткани, в первую очередь сосуды и нервы.Системная красная волчанка. При этом заболевании антитела атакуют почки, кожу, лёгкие, сердце, головной мозг и нервную систему.Ревматоидный артрит. Антитела вызывают воспаление суставов, что приводит к покраснению, боли и нарушению подвижности, а со временем — к деформации.Рассеянный склероз. Это заболевание головного и спинного мозга, при котором антитела атакуют оболочку нервных волокон. Когда она частично разрушается, сигналы перестают доходить до мозга и обратно. В результате разные части тела начинают неметь, появляются покалывание и слабость, а затем развивается паралич.Псориаз. В этом случае иммунные клетки повреждают кожу, поэтому на ней возникают зудящие, красные или болезненные участки. Чаще всего поражаются локти, колени, волосистая часть головы, ладони, ступни.Склеродермия. Из?за активации клеток?фибробластов и Т?лимфоцитов возникает аномальный рост соединительной ткани в коже, из?за чего та становится толстой и плотной. Это вызывает отёк или боль в суставах и мышцах.Васкулит. Аутоиммунное воспаление сосудов приводит к сужению их просвета и нарушению кровотока.Целиакия. Иммунная реакция возникает из?за употребления в пищу продуктов с глютеном (ячмень, пшеница, рожь). В результате воспаляется слизистая оболочка кишечника, появляются диарея и вздутие живота, а также ухудшается всасывание питательных веществ.Синдром Шегрена. При этой патологии иммунная система атакует слюнные и слёзные железы, поэтому возникает сухость во рту и глазах. Иногда Т?лимфоциты поражают суставы, пищеварительный тракт и нервы.Язвенный колит. В тканях толстой кишки накапливается слишком много иммунных клеток, которые выделяют антитела. Поэтому слизистая оболочка кишечника воспаляется, что приводит к появлению язв.Гломерулонефрит. Так называют заболевание почек, при котором повреждаются их сосуды. Это связано с выработкой антител к клеткам?нейтрофилам, из?за чего те разрушаются и выделяют опасные для почек ферменты. В результате почечные клубочки не могут нормально вырабатывать мочу, в неё поступает много белка, а у человека развиваются отёки и накапливаются токсичные вещества в крови.Какие симптомы есть у аутоиммунных заболеванийИх признаки очень разнообразны и зависят от конкретной патологии и степени тяжести. Например, при сахарном диабете человек постоянно хочет пить, часто ходит в туалет и худеет. При системной красной волчанке на коже появляется сыпь, а из?за псориаза возникают красные и шелушащиеся пятна.Как жить с аутоиммунным заболеваниемЭти болезни хронические, и избавиться от них невозможно. Но врачи подбирают лечение, которое поможет смягчить симптомы или снизить риск рецидивов. Обычно человек должен всю жизнь принимать лекарства. Часто это гормоны из группы кортикостероидов, иммунодепрессанты, а при диабете делают уколы инсулина.Чтобы избежать обострений аутоиммунных заболеваний, врачи рекомендуют соблюдать такие правила:Сбалансированно питаться. Нужно ограничивать продукты с холестерином, трансжирами, насыщенными жирами. Также рекомендуется есть меньше соли, включать в рацион больше овощей и фруктов, молочных и цельнозерновых продуктов, нежирного мяса.Регулярно заниматься спортом. Умеренная активность снизит боль в мышцах и суставах.Достаточно отдыхать. Нужно спать не меньше 7–9 часов в сутки.Контролировать стресс. Помогают медитация, спокойная музыка и занятия с психологом.