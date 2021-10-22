Прослушивание музыки во время пандемии резко выросло

Вряд ли какие-то люди найдут что-то приятное в пандемии коронавируса и связанных с ней ограничениях. Но у меломанов появилось больше возможностей для прослушивания музыкальных композиций, как показал социологический опрос.

Американские исследователи выяснили, что меломаны из разных стран мира во время пандемии тратили на прослушивание музыки около 18,4 часов в неделю. Это чуть выше тех 18 часов, что были зафиксированы в ходе аналогичного опроса в 2019 году. Фактически данные часы являются эквивалентом 368 трехминутных композиций.

Респонденты в основном обращались к потоковому аудио по разного рода подпискам, потоковому видео, а также коротким видеороликом в таких приложениях, как TikTok. Проведено крупнейшее в своём роде исследование, в ходе которого опрос прошли 43 000 меломанов из 21 страны мира.

Оно показало, что теперь фанаты не только слушают больше музыки, но и используют возможности для знакомства с новыми и более динамичными композициями. При этом звукозаписывающие лейблы воспользовались ситуацией и инвестировали средства в выпуск самых разных композиций и альбомов, так что это время долгих карантинов характеризовалось изобилием разного рода продуктов для меломанов на потоковых сервисах. Самое главное значение музыки сейчас в том, что она приносит утешение и психологическое успокоение в очень трудные времена. Именно поэтому спрос на неё так сильно вырос.
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https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Инфекционные болезни

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