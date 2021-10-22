Прослушивание музыки во время пандемии резко выросло

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Вряд ли какие-то люди найдут что-то приятное в пандемии коронавируса и связанных с ней ограничениях. Но у меломанов появилось больше возможностей для прослушивания музыкальных композиций, как показал социологический опрос.Американские исследователи выяснили, что меломаны из разных стран мира во время пандемии тратили на прослушивание музыки около 18,4 часов в неделю. Это чуть выше тех 18 часов, что были зафиксированы в ходе аналогичного опроса в 2019 году. Фактически данные часы являются эквивалентом 368 трехминутных композиций.Респонденты в основном обращались к потоковому аудио по разного рода подпискам, потоковому видео, а также коротким видеороликом в таких приложениях, как TikTok. Проведено крупнейшее в своём роде исследование, в ходе которого опрос прошли 43 000 меломанов из 21 страны мира.Оно показало, что теперь фанаты не только слушают больше музыки, но и используют возможности для знакомства с новыми и более динамичными композициями. При этом звукозаписывающие лейблы воспользовались ситуацией и инвестировали средства в выпуск самых разных композиций и альбомов, так что это время долгих карантинов характеризовалось изобилием разного рода продуктов для меломанов на потоковых сервисах. Самое главное значение музыки сейчас в том, что она приносит утешение и психологическое успокоение в очень трудные времена. Именно поэтому спрос на неё так сильно вырос.