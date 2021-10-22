Вакцина от Pfizer эффективна на 90%

Проведенное в Великобритании исследование показало, что вакцина против COVID-19 от компании Pfizer обладает эффективностью в 90% в деле предотвращения смертности от Дельта-варианта. При этом ее защита от заражения намного ниже.По результатам разных исследований, проведённых в некоторых государствах, эффективность вакцины от компании Pfizer составляет приблизительно от 20% до 50% в деле защиты от заражения коронавирусом, если он вызывается Дельта-штаммом. При этом в первый месяц после инъекции уровень защиты достигает 86%, а через 6 месяцев может упасть ниже 40%. Но вакцинация этим препаратом на 90% предотвращает смерть от Дельта-варианта, как показало исследование ученых из Университета Эдинбурга в Шотландии.Они собрали данные по специальной национальной платформе Шотландии для определения эффективности вакцинации против смертельных исходов. Это первое исследование, которое показывает действенность вакцины в масштабах целой страны. Учёные установили, насколько она снижает риск смерти от Дельта-варианта, который сейчас является доминирующим не только в Великобритании, но и в России.То же исследование показало, что вакцина от AstraZeneca на 91% эффективна в деле предотвращения смертности от коронавируса. Напомним, что Дельта-вариант впервые был зарегистрирован на территории Индии. Он обладает значительно большим коэффициентом R, обозначающим количество людей, которое может вокруг себя заразить носитель вируса.