Врач Кондрахин предупредил о развитии «иммунного паралича» из-за частой ревакцинации
В интервью терапевта, клинического фармаколога Андрея Кондрахина прозвучала мысль о том, что
«слишком частая ревакцинация может привести к так называемому иммунному параличу, отсутствию реакции организма на возбудитель».
По мнению Кондрахина, повторно вакцинироваться после прививки следует минимум через год – как при гриппе. Сокращение периода между прививками может поспособствовать перенапряжению иммунитета, которые перестанет воспринимать вакцину как возбудителя и не будет вырабатывать антител из-за сформированной толерантности.
Кондрахин заметил, что
«организм нельзя бесконечно и бесконтрольно стимулировать, поскольку так истощаются механизмы его защиты».
По словам врача, регулярно используемый однотипный способ профилактики инфекции может привести к тому, что при появлении настоящего возбудителя болезни организм не воспримет его как врага, с которым нужно бороться.
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