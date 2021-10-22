Врач Кондрахин предупредил о развитии «иммунного паралича» из-за частой ревакцинации

Если ревакцинацию проводить слишком часто, это может навредить иммунной системе и обесценить прививку как средство защиты от коронавируса, считает врач.В интервью терапевта, клинического фармаколога Андрея Кондрахина прозвучала мысль о том, что«слишком частая ревакцинация может привести к так называемому иммунному параличу, отсутствию реакции организма на возбудитель».По мнению Кондрахина, повторно вакцинироваться после прививки следует минимум через год – как при гриппе. Сокращение периода между прививками может поспособствовать перенапряжению иммунитета, которые перестанет воспринимать вакцину как возбудителя и не будет вырабатывать антител из-за сформированной толерантности.Кондрахин заметил, что«организм нельзя бесконечно и бесконтрольно стимулировать, поскольку так истощаются механизмы его защиты».По словам врача, регулярно используемый однотипный способ профилактики инфекции может привести к тому, что при появлении настоящего возбудителя болезни организм не воспримет его как врага, с которым нужно бороться.