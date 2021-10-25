Чем опасны сосудосуживающие капли в нос и как от них отвыкнуть

Сосудосуживающие капли — это лекарства, которые помогают убрать отёк и заложенность носа. Химические вещества, входящие в состав этих препаратов, вызывают спазм сосудов слизистой оболочки носа. Поэтому жидкость через стенку капилляров не может выйти наружу, и отёк уменьшается. Человек при этом чувствует, что у него прошёл насморк.Врачи рекомендуют применять сосудосуживающие капли не дольше недели, причём не чаще 1–4 раз в день. Иначе средство может навредить.Чем опасны сосудосуживающие каплиКак и у любых лекарств, у таких капель есть побочные эффекты. Это могут быть:раздражение слизистой носа;головная боль;тошнота;сухость во рту;чувство беспокойства или нервного возбуждения.Кроме того, при длительном использовании сосудосуживающих капель иногда возникает медикаментозный ринит. Он заключается в чувстве заложенности носа, отёке слизистой, несмотря на закапывание препарата. У некоторых людей проявляется уже на третьи сутки лечения, а у кого?то — через несколько недель. Нарушение связывают с тем, что при частом применении капель сосуды перестают реагировать на лекарство.Но и это ещё не всё. Медикаментозный ринит может спровоцировать другие заболевания:Хронический риносинусит — воспаление носа и его пазух.Атрофический ринит — состояние, при котором слизистая оболочка постепенно атрофируется, становится тонкой и кровоточивой.Гиперплазия носовых раковин. При этом нарушении они увеличиваются в размерах и мешают нормально дышать.Психологическая зависимость от капель в нос.Абстинентный синдром. Если перестать закапывать нос, начнутся головные боли, нарушения сна, появится беспокойство и раздражительность.Как отвыкнуть от сосудосуживающих капель в носДля начала нужно просто перестать их использовать. Особенно если стало понятно, что они не помогают, нос остаётся заложенным. Это один из верных признаков медикаментозного ринита.Чтобы облегчить дыхание, терапевт может назначить кортикостероидные гормоны. Иногда это таблетки, а в некоторых случаях — спрей. Также уменьшает заложенность солевой раствор. Он продаётся в аптеках в виде капель, спрея или специальной системы для орошения слизистой носа.Если же без сосудосуживающих капель никак не обойтись, лучше отвыкать от них постепенно. Например, использовать только на ночь или чередовать правую и левую ноздрю.Тем, у кого из?за отмены сосудосуживающих средств появилась головная боль, помогут безрецептурные обезболивающие препараты.