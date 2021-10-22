В пижаме на работу: как не сойти с ума на удаленке

Почти два года пандемии показали, что преимущества работы из дома сильно преувеличены: вопреки ожиданиям, многие люди не получили больше времени на общение с семьей и просмотр сериалов, зато столкнулись с новыми проблемами со здоровьем, в том числе психическим. Поскольку в ближайшее время многим придется снова работать из дома, очень важно обзавестись полезными привычками, которые спасут от выгорания.В чем опасность удаленки?В конце прошлого года американские ученые провели опрос американцев, которые были вынуждены работать из дома во время пандемии. Респонденты жаловались на то, что чаще отвлекаются на бытовые факторы, гораздо меньше коммуницируют с коллегами, из-за чего продуктивность и удовлетворение от проделанной работы в конечном счете падает. Это во многом связано с организацией рабочего пространства: лишь у половины участников была возможность уединиться, в то время как все остальные вынуждены были работать в одном помещении с членами своей семьи.Удаленка сказалась и на пищевых привычках людей: большинство респондентов сообщили о том, что стали больше есть и уделять меньше времени физическим упражнениям. По мнению авторов исследования, именно этот фактор во многом повлиял на ухудшение состояния здоровья участников опроса.Другое исследование, проведенное в Канаде, показало, что многие сотрудники «хоум-офиса» сталкиваются с такими проблемами, как:чувство изоляции — в первую очередь у тех, кто живет один;сниженная мотивация к работе;невозможность найти баланс между работой и личной жизнью;расстройство сна;выгорание.Избежать этих неприятностей или свести их к минимуму помогут полезные привычки и лайфхаки:Избегайте вредных перекусов и перееданияРаботая в офисе гораздо проще как минимум питаться вовремя: завтрак перед выходом, бизнес-ланч с коллегами, вечером — ужин. Но когда весь день проводишь дома у компьютера, велик соблазн поставить рядом тарелку с чипсами и почаще заглядывать в холодильник. Еще легче забыть вовремя поесть и вспомнить только поздно вечером.Эксперты рекомендуют не пренебрегать правилами здорового питания и включать в свой рацион фрукты, овощи, цельнозерновые и молочные продукты с низким содержанием жира. Также стоит ограничить потребление продуктов с большим содержанием сахара и соли и переработанной пищи.Ложитесь спать, будто вам завтра на работу в офисВозможность поспать лишние пару часов и гибкий график очень быстро расхолаживают, особенно тех, кто не привык к самодисциплине. Старайтесь как минимум спать не меньше 7-9 часов, которые необходимы взрослому человеку ежедневно, и поддерживайте привычный режим сна.Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют минимум 1,5 часа перед сном проводить без компьютера и гаджетов. Лучше посвятить это время прогулкам и расслабляющим занятиям.Пейте достаточно жидкостиНо не газировку, энергетики или соки. Лучше потреблять чистую воду, допускается чай и кофе в умеренных количествах. В среднем рекомендуется выпивать не меньше 6-8 стаканов жидкости. Эта простейшая мера позволит поддерживать здоровый вес, избегать запоров и перепадов настроения.Гуляйте хотя бы по лестнице или до магазинаДа, это самая сложная задача, ведь после целого рабочего дня за компьютером больше всего хочется полежать на диване, а не идти гулять в холодную погоду. Но это жизненно важно, ведь сидячий образ жизни очень губительно сказывается и на массе тела, и на самочувствии. Всемирная организация здравоохранения рекомендует еженедельно уделять умеренной физической активности не менее 150-300 минут или 75-150 минут интенсивным упражнениям. Даже прогулка до магазина или ходьба по лестнице улучшит ваше самочувствие.Больше всех удаленную работу любят владельцы домашних животныхИсследование, проведенное компанией FlexJobs, показало, что 85% респондентов с питомцами очень рады возможности работать дома. Это помогает им больше проводить времени со своими любимцами и уделять им достаточно внимания, которого так не хватает из-за работы в офисе.Не работайте в кроватиЭтому соблазну поддаются многие: по данным одного исследования, до 80% молодых специалистов работают дома, удобно расположившись на подушках. К сожалению, у этого комфорта есть и обратная сторона: нарушения сна и снижение продуктивности, поскольку обстановка в спальне, где вы привыкли отдыхать, очень расхолаживает.Но если очень хочется, как минимум старайтесь, чтобы ваш позвоночник был всегда в прямом положении, а шея и плечи не были в постоянном напряжении.Важно!Даже если удаленка — это временное явление для вас, позаботьтесь о том, чтобы ваше рабочее место было хорошо освещено, а стул или кресло хорошо поддерживали осанку, считают эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Покупка хорошего офисного кресла — это важная инвестиция в здоровье вашего позвоночника.Попробуйте работать стояВ офисе приходится работать только сидя, и даже в удобном кресле после многочасовой работы устает спина. Попробуйте обустроить себе дополнительное рабочее место, за которым можно работать стоя. Кроме того, что это вы будете держать спину прямо, а ноги не будут затекать, это отличная возможность похудеть - исследования показали, что работающий стоя человек теряет не меньше 88 калорий в час. Это при том, что во время ходьбы сжигается 220 калорий за то же время.Делайте пятиминутный перерыв каждый часИсследования показали, что мышечное и зрительное напряжение значительно снижается, если каждый час отдыхать хотя бы 5 минут. Короткая разминка, прогулка или просто ходьба по лестнице могут очень поддержать, уверены специалисты CDC. Главное — не проводить это время за компьютером или смартфоном. Чтобы не забывать о перерывах, можно поставить таймер.Выполняйте упражнение для глаз «20-20-20»Даже если у вас отличное зрение, после пары месяцев работы в плохом освещении и неправильно отрегулированной контрастностью монитора, здоровье ваших глаз может сильно пострадать. Эксперты CDC советуют в рабочее выполнять упражнение «20-20-20»: каждые 20 минут в течение 20 секунд концентрировать взгляд на любом объекте на расстоянии 20 футов (около 7 метров). Это поможет отдохнуть глазам.Практикуйте медитацию осознанностиНет, вам не придется садиться в позу лотоса и петь мантры, достаточно уделять 3-5 минут в день для несложного упражнения. Канадские ученые предлагают практику осознанности, помогает снять расслабиться, уменьшить тревожность и повысить концентрацию.Трехминутная практика осознанностиВыберите место в вашей квартире, где вас никто не побеспокоит, сядьте в удобную для вас позу. Закройте глаза.Делайте спокойные и неглубокие вдохи и выдохи и сконцентрируйте свое внимание на дыхании.Переводите внимание на свое дыхание всякий раз, когда в голову лезут мысли. Не сердитесь на себя, если не получается их отогнать и не зацикливайтесь на них.Представьте луч света над вашей макушкой, который медленно перемещается по вашему телу сверху вниз. Попробуйте «поймать» ощущения в своем теле — зуд, покалывание или даже боль.Мысленно задайте себе три вопроса и наблюдайте за своими своими эмоциями и ощущениями, которые у вас возникают, но не оценивайте их:Что сейчас происходит в моих мыслях?Что я чувствую в своем теле?Что происходит вокруг меня?Ваша задача — научиться осознавать, что происходит здесь и сейчас и немного отстраняться от своих переживаний. Это помогает расслабиться и лучше понимать свое состояние.