Диетолог Анжелика Дюваль раскрыла секрет осеннего «эликсира здоровья» из трех компонентов

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В осенний период поддержать иммунитет поможет эликсир из трех простых ингредиентов, в который вошли ягоды, фрукт и овощ. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.Соединив в смузи тыкву, ягоды облепихи и запеченную мякоть яблока, можно получить настоящий эликсир для здоровья печени, которая, по словам диетолога, особенно нуждается в поддержке. А здоровая печень позволяет укрепить защитные функции организма, повысив его иммунную функцию.Как отметила Анжелика Дюваль, осенний период с его холодами и осадками является настоящим испытанием для организма и поэтому ему нужно помогать. Особенно полезными она считает ягоды, причем рекомендует их употреблять утром, поскольку это помогает им лучше усваиваться. Среди ягод диетолог особенно выделила облепиху, а также другие кислые ягоды.Также полезным продуктом, который приносит огромную пользу организму, она назвала авокадо, в составе которого содержится очень много полезных жиров. А учитывая то, что в связи с холодами, происходит перестройка организма на другой режим, жиры становятся особенно необходимыми. Кроме того, в авокадо содержится множество ценных витаминов и микроэлементов.