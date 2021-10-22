Популярные сочетания продуктов, которые могут навредить здоровью

От них лучше отказаться.Некоторые продукты питания при неправильном сочетании в рационе могут привести к проблемам со здоровьем. Именно поэтому нужно знать, что мы едим неправильно, и как изменить свои пищевые привычки, чтобы стать здоровее. Расскажем о пяти самых частых ошибках, которые каждый из нас допускает при приготовлении пищи.Яйца и сыр, ветчинаОчень часто на завтрак вместе с яичницей или омлетом подаются сосиски, поджаренный бекон и тертый сыр. Сочетание всех этих продуктов вместе несет высокую концентрацию белка разного происхождения, что ухудшает процесс переваривания пищи и может привести к тяжести в желудке и проблемам с ЖКТ. Поэтому яичницу лучше всего дополнить салатом или отваренной брокколи, но не колбасой и сыром.Овсяная каша, молоко и апельсиновый сокОвсянка с молоком, кофе и апельсиновый сок плохо сочетаются между собой, хотя на картинках эти продукты изображают вместе, как вариант идеального завтрака. Дело в том, что молоко с соком не самым приятным образом повлияет на ваш желудок. Более того, кислоты, содержащиеся в соке, разрушают фермент, необходимый для переваривания крахмала из зерновых. Некоторые диетологи и вовсе не советуют употреблять молочные каши в сочетании с другими продуктами.Макароны, сыр и томатный соусПаста и любые другие виды макаронных изделий с соусом из томатов и потертым сыром — это любимое блюдо многих, но само сочетание всех этих продуктов не самое полезное для здоровья. Помидоры – это кислые продукты, их не рекомендуется смешивать с крахмалистыми углеводами (пастой). А натертый расплавленный сыр сверху еще больше усугубит усвоение этого блюда. В результате можно почувствовать тяжесть в желудке, изжогу, вздутие.Картофель и мясоПюре из картофеля и сочный стейк, либо жареная картошка с котлетами или мясом по-французски — это классический вариант как праздничного, так и повседневного ужина. Чтобы картофель усваивался с животными белками, организму нужны разные виды пищеварительных ферментов. Без них данное сочетание будет негативно влиять на желудок и приведет к проблемам с ЖКТ. Лучше отдельно есть картофель с овощным салатом, либо мясной стейк с овощами.