Названы лучшие напитки для снижения уровня холестерина
Высокий уровень “плохого” и общего холестерина увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. Это связано с тем, что холестерин может оседать на стенках артерий и ограничивать приток крови к жизненно важным органам, например, к сердцу и мозгу. Решающую роль в снижении уровня холестерина играет правильное питание. Помочь избежать опасных состояний могут и определенные напитки.
Зеленый чай
Он содержит самый высокий уровень антиоксидантов, известных как полифенолы. Исследователи считают, что эти соединения в зеленом чае препятствуют всасыванию холестерина в кишечнике и усиливают его выведение из организма. Метаанализ, основанный на 31 исследовании и опубликованный в журнале Nutrition показал, что потребление зеленого чая значительно снижает общий холестерин и холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) как у людей с нормальным весом, так и с избыточным.
Ягодный сок
Ягоды помогают снизить уровень холестерина ЛПНП в крови, некоторые из них более эффективны по своим свойствам. В исследовании, проведенном Калифорнийским университетом в Дейвисе, специалисты обнаружили, что ежевика оказалась более эффективной, за ней следовали малина, черника и клубника. Регулярное употребление этих ягод или их сока может положительно сказаться на здоровье.
Вишневый сок
Вишня богата антиоксидантами и обладает рядом преимуществ. Однако в магазине следует обратить внимание на натуральность состава сока. Ученые из Мичиганского университета с помощью эксперимента на крысах выяснили, что потребление вишни связано с более низким уровнем холестерина.
Имбирный чай
Имбирь веками использовался в медицине для лечения таких проблем со здоровьем, как тошнота и диарея. Предварительные исследования также показывают, что он может помочь снизить уровень триглицеридов, “плохого” и общего холестерина, а также предотвратить атеросклероз. Согласно данным Медицинского центра Университета Мэриленда, рекомендуется употреблять не более 4 г имбиря в день. Также следует помнить, что имбирь может вызвать изжогу.
Снижая уровень холестерина, человек уменьшает вероятность развития сердечных заболеваний. Кроме этих четырех напитков, есть еще один, который способен влиять на уровень холестерина.
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