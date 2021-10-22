Названы лучшие напитки для снижения уровня холестерина

Добавьте их в свой рацион, чтобы снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.Высокий уровень “плохого” и общего холестерина увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. Это связано с тем, что холестерин может оседать на стенках артерий и ограничивать приток крови к жизненно важным органам, например, к сердцу и мозгу. Решающую роль в снижении уровня холестерина играет правильное питание. Помочь избежать опасных состояний могут и определенные напитки.Зеленый чайОн содержит самый высокий уровень антиоксидантов, известных как полифенолы. Исследователи считают, что эти соединения в зеленом чае препятствуют всасыванию холестерина в кишечнике и усиливают его выведение из организма. Метаанализ, основанный на 31 исследовании и опубликованный в журнале Nutrition показал, что потребление зеленого чая значительно снижает общий холестерин и холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) как у людей с нормальным весом, так и с избыточным.Ягодный сокЯгоды помогают снизить уровень холестерина ЛПНП в крови, некоторые из них более эффективны по своим свойствам. В исследовании, проведенном Калифорнийским университетом в Дейвисе, специалисты обнаружили, что ежевика оказалась более эффективной, за ней следовали малина, черника и клубника. Регулярное употребление этих ягод или их сока может положительно сказаться на здоровье.Вишневый сокВишня богата антиоксидантами и обладает рядом преимуществ. Однако в магазине следует обратить внимание на натуральность состава сока. Ученые из Мичиганского университета с помощью эксперимента на крысах выяснили, что потребление вишни связано с более низким уровнем холестерина.Имбирный чайИмбирь веками использовался в медицине для лечения таких проблем со здоровьем, как тошнота и диарея. Предварительные исследования также показывают, что он может помочь снизить уровень триглицеридов, “плохого” и общего холестерина, а также предотвратить атеросклероз. Согласно данным Медицинского центра Университета Мэриленда, рекомендуется употреблять не более 4 г имбиря в день. Также следует помнить, что имбирь может вызвать изжогу.Снижая уровень холестерина, человек уменьшает вероятность развития сердечных заболеваний. Кроме этих четырех напитков, есть еще один, который способен влиять на уровень холестерина.