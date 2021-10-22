Названы самые полезные виды меда: заменяют лекарства

Какой вид меда выбирать при простуде и других заболеваниях.Мед — не просто сладкое лакомство, но и эффективное средство для лечения различных заболеваний. Существует около 300 сортов продукта, они отличаются по цвету, консистенции, вкусу и аромату.Акациевый медЭтот вид меда содержит витамины А, С и В, а также цинк, йод, железо и другие микроэлементы, которые нужны организму для правильной работы. Акациевый мед используют для лечения различных заболеваний, например, при головных болях, ОРВИ, болезнях почек и мочевыводящих путей. А еще компрессы с медовой водой помогают при конъюнктивите.Горчичный мед«Изюминкой» этого меда являются гликозиды синальбина и синигрина, которые есть в горчичной пыльце. Эти вещества используются в медицине для терапии бронхолегочных заболеваний и профилактики болезней сердца.Гречишный медВ составе гречишного меда есть много железа и белка, а они очищают сосуды и способствуют регенерации поврежденных тканей. Этот продукт следует употреблять при простудных заболеваниях и проблемах с желудочно-кишечным трактом, язве желудка, авитаминозе.Каштановый медПродукт славится своим антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Каштановый мед помогает при желудочно-кишечных и почечных заболеваниях, укрепляет сосуды и иммунитет.Кипрейный медЭтот мед не только повышает иммунитет и сопротивляемость организма болезням, но также стимулирует кровообращение. В его составе много витаминов, в частности С, РР, Е, В, а также макро и микроэлементов.Клеверный медЭтот мед является одним из самых сладких. Его регулярный прием успокаивает нервную систему, способствует нормализации сна и давления.