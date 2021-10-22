Ещё одно перспективное лекарство от БАС оказалось неудачным

Созданное фармацевтической компанией Biogen лекарство для терапии редкой разновидности бокового амиотрофического склероза не прошло через ключевое исследование. Это ещё одна неудача в деле разработки новых методов лечения смертельного заболевания.Компания Biogen сообщила о неутешительных результатах последнего по времени клинического исследования, связанного с наследственной формой бокового амиотрофического склероза. Третья фаза исследование препарата под названием тоферсен показала, что это лекарство не способно замедлить неврологическое и функциональное ослабление у пациентов с боковым амиотрофическом склерозом, по сравнению с плацебо. Это досадная неудача, если учесть, что жертвы БАС не имеют сколько-нибудь эффективных лекарств для борьбы с этим неизлечимым недугом. Наиболее распространенным препаратом является рилузол, но он способен замедлить прогрессирование болезни, в среднем, на месяц.Тоферсен продемонстрировал некоторые улучшения по другим показателям прогрессирования заболевания, но полноценно интерпретировать эти вторичные результаты довольно сложно, поскольку основная цель исследования была в том, чтобы замедлить развитие главных симптомов. И добиться этого не получилось. Благодаря некоторым общественным кампаниям, включая Ice Bucket Challenge, в ходе которой знаменитости обливали себя холодной водой, финансирование исследований лекарств от БАС в последние годы выросло. Тоферсен – прямое следствие этого.В разных странах мира учёные работают над перспективными препаратами, но пока каких-то ключевых сдвигов добиться не удалось. Тоферсен был направлен на борьбу с боковым амиатрофическим склерозом, имеющим наследственное происхождение. Это редкая разновидность и без того редкой болезни, причину возникновения которой пока не удаётся установить