Постковидный синдром: на какие симптомы жалуются выздоровевшие пациенты

Даже после выздоровления многие жалуются на постковидный синдром.После коронавируса многие страдают на постковидный синдром. Он может длиться от месяца до года и имеет ряд симптомов.Об этом заявил директор КНП «Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи» Евгений Черенко на брифинге.«У людей, которые естественным путем перенесли коронавирусной инфекцией (ни были вакцинированы), часто наблюдается так называемый постковидный синдром. Он может проявляться месяцами, полгода, год после перенесенной болезни», — сказал Черенок.Так, люди, переболевшие коронавирусом, могут в течение длительного времени иметь такие жалобы и проблемы со здоровьем: затрудненное дыхание, нарушение сна, одышка, трудно концентрироваться и тому подобное.«Поэтому лучше прививаться и не допускать этой патологии», — отметил Черенок.Существуют два способа уменьшения количества больных COVID — соблюдение карантинных правил и вакцинация. Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.Как сообщалось, люди, которые переболели COVID-19, могут не ждать шесть месяцев после того, как пройдут все симптомы острой болезни, прийти к своему семейному врачу и получить прививку. Вакцинироваться значительно проще, чем перенести болезнь, ведь привитые не попадают в реанимацию.